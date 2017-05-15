Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 150’den fazla ülkeyi etkileyen fidye saldırısını inceleyen Microsoft, Türkiye blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, son kullanıcıların ve kurumların bu saldırıdan nasıl korunmaları gerektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz cuma günü başlayan ve neredeyse tüm dünyayı etkileyen WannaCry virüsü, sağlık sektöründen tutun da telekom hizmetlerine kadar birçok alanı felce uğratmıştı. Windows işletim sistemlerinin bazı sürümlerini etkileyen virüsle ilgili bir açıklama yapan Microsoft, Windows XP, Windows 8 ve Windows Server 2003 platformları için bir güvenlik güncellemesi yayınladıklarını ve kullanıcılarının bu zafiyeti kullanan saldırılara karşı koruma altına alındıklarını belirtti.

Microsoft’un Türkiye blog sayfasından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bu blog yazısıyla tüm son kullanıcı ve kurumların bu saldırıdan korunmak için yapması gerekenleri paylaşıyoruz.

Ayrıca tüm müşterilerimizi korumak için beklenenin ötesinde bir adım atarak, özel destek politikasına tabi olan Windows XP, Windows 8 ve Windows Server 2003 platformları için de bir güvenlik güncellemesi yayınlıyoruz.

Mart 2017’de, bu saldırıların faydalandığı zafiyeti adresleyen bir güvenlik güncellemesi yayınladık. Böylece, Windows Update güncellemesi aktif olan tüm kullanıcılarımız bu zafiyeti kullanan saldırılara karşı koruma altına alındılar. Bu güvenlik güncellemesini henüz uygulamamış olan kurumların hemen Microsoft Security Bulletin MS17-010 güncellemesini dağıtmalarını öneriyoruz.

Windows Defender kullanmakta olan müşterilerimiz için bu tehdidi Ransom: Win32/WannaCrypt olarak tespit eden bir güncelleme yayınladık. Etkili koruma için ekstra bir önlem olarak, bilgisayarlarınızda kurulu olan antivirüs yazılımlarını güncellemenizi öneriyoruz. Farklı bir güvenlik sağlayıcısının antivirüs çözümünü kullanmakta olan müşterilerimiz koruma altında olduklarını bu sağlayıcılarla teyit edebilirler.

Bu saldırı zaman içinde gelişebileceği için, daha fazla koruma için kurumlara detaylı savunma stratejileri oluşturmalarını öneriyoruz. (Örneğin, SMBv1 attacks saldırılarından daha iyi korunmak için müşterilerimiz ağlarındaki eski protokolleri engellemeyi değerlendirebilirler).

Bazı müşterilerimizin artık Microsoft tarafından desteklenmeyen Windows sürümlerini kullanmakta olduğunu biliyoruz. Bu müşterilerimiz Mart ayında yayınladığımız Güvenlik Güncellemesini alamadılar. Ancak, saldırıların potansiyel etkisini değerlendirerek Windows XP, Windows 8 ve Windows Server 2003 gibi sadece özel destek politikasına tabi olan platformlarımız için de Güvenlik Güncellemesini yayınladık. Bu karar, detaylı bir durum değerlendirmesinin ardından tüm müşteri ekosistemimizi koruma altına alma prensibiyle alındı.

Windows İşletim sisteminin desteklenen versiyonlarını kullanan müşterilerimiz (Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016) için MS17-010 Güvenlik Güncellemesi Mart ayında yayınlandı. Bu versiyonlarda otomatik güncellemeleri aktif hale getirmiş olan veya güncellemeyi manuel olarak yükleyen müşterilerimiz koruma altındalar. Diğer müşterilerimizin mümkün olan en kısa süre içinde güncellemeyi yüklemelerini tavsiye ederiz.

Saldırıların bazıları yaygın olarak görülen zararlı dosya ekleri gibi oltalama (phishing) taktiklerini kullanmaktalar. Bu nedenle, tüm müşteri ve son kullanıcılarımız güvenilmeyen veya bilinmeyen kaynaklardan gelen e-posta ve dokümanlara karşı dikkatli olmalılar. Office 365 müşterilerimiz için sürekli olarak Ransom:Win32/WannaCrypt gibi tehditleri monitör ediyor ve koruma servislerimizi güncelliyoruz.

Bu zararlı yazılım hakkında daha detaylı bilgi Windows Güvenlik Bloğundaki Microsoft Zararlı Yazılım Koruma Merkezi’nde bulunuyor. Microsoft Zararlı Yazılım Koruma Merkezi’ne yeni olanlar için, bu platform BT Güvenlik Uzmanlarının sistemlerini daha iyi koruyabilmelerine yönelik bilgiler sunma odaklı teknik tartışma platformumuzdur.

Gelişmeler oldukça, müşterilerimizle birlikte çalışarak daha fazla destek sağlamak üzere bu blog yazısını güncelleyeceğiz.