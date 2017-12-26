Bu Microsoft Oyunlarını Android Telefonunuzda Denediniz mi?

Dünyanın en büyük video oyun geliştiricilerinden olan Microsoft'un Android'e getirdiği 3 oyunu sizlere sunduk.

Bir Android akıllı telefonunuz varsa, muhtemelen Microsoft’un Skype, Word veya Outlook gibi uygulamalarını kullanmışsınızdır. Microsoft’un elinde bulunan uygulamalar bunlarla sınırlı değil. Hyperlapse veya Microsoft Selfie gibi deneysel uygulamalar da şu sıralar Android işletim sisteminde indirilebilir durumda. Tüm bu uygulamalar çok güzel olsa da, Microsoft’u Microsoft yapan uygulamaların da Google Play’de olduğunu biliyor musunuz?

Eski Windows işletim sistemlerinde görmekten alışık olduğumuz ve internetin olmadığı dönemlerde veya yeni bilgisayar satın aldığımızda muhakkak denediğimiz uygulamalar ve oyunlar Android’e gelmiş durumda. Bugün sizlere, geçmişin 2 efsane Microsoft oyununun Android versiyonlarını sunacağız. Ayrıca bir başka Microsoft oyununu da yazımıza ekliyoruz.

Microsoft Solitaire

Banka ve fatura ödeme yerlerinde çalışan memurlar, “şu anda sistemde bir yoğunluk var” diyerek bizleri kandırırken oynadığı yegane oyundur. 1990 yılından beri Windows işletim sistemlerinin olmazsa olmazlarındandır. Belirli bir yaşa ulaştıysanız, tahminimce en az bir kere oynamış veya oynamaya çalışmışsınızdır.

Age of Empires: Castle Siege

Microsoft’un en ünlü klasik bilgisayar oyunlarından biri olan Age of Empires, döneminin en sevilen oyunlarından birisiydi. Orta çağ serüveninde imparatorluklar inşa eder, bu imparatorlukları büyüterek tarihi savaşlara girerdik. Bu alanda büyük kahramanlar üreterek savaşın seyrini değiştirmeye çalışırdık. Age of Empires: Castle Siege, ücretsiz olarak Android, iOS, Windows Phone ve Windows cihazları için bulunuyor.

Wordament

Sözcük bulmaca oyunlarını sevenlerin çok seveceği bir oyun. Tamamen özgür, gerçek zamanlı bir kelime turnuvası. Binlerce oyuncuya karşı yarıştığınız oyunda, yeteneklerini geliştirecek en fazla kelimeyi bulmaya çalışacaksınız.