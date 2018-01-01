Bir zamanlar Microsoft çalışanı olan Bob Greenberg'a bir radyo yarışmasında ödül olarak gönderilen bu ikonik fotoğraf, yalnızca Microsoft'un değil tüm iş dünyasının en ikonik fotoğraflarından biridir. Peki bu fotoğraftakiler şu anda neler yapıyorlar?

Aşağıdaki fotoğrafı bir inceleyin. İlk bakışta sıradan bir nostaljik fotoğraf gibi görünebilir, fakat bundan fazlası olduğuna emin olabilirsiniz. Zira fotoğraf, günümüzde bir yazılım devi olan Microsoft’un belki de bilgisayar tarihini değiştiren çetesinin 1978 yılına ait bir fotoğrafı.

Sağ ve sol alt köşelerdeki genç adamları tanımakta zorluk çekmeyebilirsiniz; Mİcrosoft’un kurucuları Bill Gates ve Paul Allen. Peki diğerleri? Microsoft hisseleri 2017 yılında tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Peki bu sırada fotoğraftaki diğer kişiler neler yapıyorlardı?

O halde ilerleyen yıllarda bir bir Microsoft'u terk eden bu takımın günümüzdeki durumuna bir göz atabiliriz:

Bill Gates - Kazandığı Milyarlarca Doları Hayır İşleri İçin Harcıyor

Pek çok kişi gibi Gates de bir zamanlar zengin ve başarılı olmanın hayalini kuruyordu. İki hedefine de ulaştığını söylemek mümkün. Fakat Gates, hayat amacının bu olamayacağını anlamış olacak ki milyarlarca dolarlık servetinin büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayarak dünyadaki açlıkla mücadele hareketlerine destek veriyor.

Andrea Lewis - Serbest Gazeteci ve Yazar

Fotoğrafta Bill Gates’in hemen yanında bulunan Andrea Lewis, Microsoft yazılımlarının açıklamalarını yapan bir teknik yazardı. 1983 yılında şirketten ayrılarak serbest gazeteci ve yazar oldu. Şu anda Hugo House adlı bir edebiyat merkezinin ortaklığını yürütmektedir.

Maria Wood - Fotoğraftan İki Yıl Sonra Microsoft’a Dava Açtı

Microsoft’ta muhasebeci olan Maria Wood, fotoğraftaki bir başka kişi ile evlendi ve fotoğraf çekildikten yalnızca iki yıl sonra cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddiasıyla Microsoft’a dava açtı fakat kaybetti. Davayı kaybettikten sonra gözlerden kaybolan Wood, evli-mutlu-çocuklu bir kadın olarak hayatına devam etti.

Paul Allen - Spor Kulüpleri ve Lüks Bir Hayat İçin Milyarlar Harcadı

Gates’den sonra fotoğraftaki en ünlü isim Paul Allen’dır. O da hayır kurumlarına milyarlarca dolar harcamış olsa da Allen daha çok spor kulüplerine, yatlara ve yeni girişimlere harcadığı milyarlar ile bilinmektedir. Ayrıca dünyanın en zengin 42. kişisidir.

Bob O'Rear - Sığır Çiftlikleri İşletiyor

NASA Ay’a insanlar indirirken Görev Kontrol’de yer alan Bob O'Rear, Microsoft’un da en eski üyelerinden biriydi. Buna karşın O'Rear 1993 yılında şirketten ayrılarak memleketi Texas’a geri dönerek sığır çiftliği kurdu ve hala bu işle uğraşmaktadır.

Bob Greenberg - Golf Sahası Yazılımları Üzerinde Çalışıyor

Bob Greenberg, Microsoft’un BASIC programlamam dilinin yeni versiyonunu geliştirmesine yardım ettikten sonra 1981 yılında şirketten ayrıldı. Bir süre aile şirketi olan Coleco’da oyuncak bebekler üzerinde çalışan Greenberg, 2008 yılından bu yana golf sahası yazılımları üretmektedir.

Marc McDonald - Şirket Çok Büyüdüğü İçin İşten Ayrıldı

Marc McDonald Microsoft’un ilk maaşlı çalışanıydı. 1984 yılında şirketin çok hızlı büyüdüğünü düşünerek ayrıldı. 2000 yılında yine bir Microsoft şirketi olan Design Intelligence’a geri döndü fakat tekrar ayrıldı. Şu anda PaperG’de reklamcılık yapmaktadır.

Gordon Letwin - Microsoft’ta En Uzun Süre Kalan İkinci Kişi

Gordon Letwin, Gates’ten sonra Microsoft’ta en uzun süre kalan ikinci kişiydi. 1993 yılında şirketten ayrılana kadar bir milyonerdi. Fakat şu anda bir çiftlik işletmektedir ve eşi ile birlikte hayır kurumlarında gönüllü olarak çalışmaktadır.

Steve Wood - Wireless Services Corp.’u Kurdu

Soyadından da anlayabileceğiniz üzere Steve Wood, Microsoft’a dava açan Maria Wood’un eşi. 1980 yılında Microsoft’tan ayrılmış olmasına karşın bazı şirketlerde Paul Allen ile birlikte çalıştı. Daha sonra ise hala cep telefonu operatörlerine hizmet vermekte olan Wireless Services Corp’u kurdu.

Bob Wallace - Halüsinojen Uyuşturucu Meraklısıydı

Bob Wallace, Microsoft’un ilk çalışanları arasında belki de en çok tartışma yaratan isimlerdendi. Şirketten ayrıldıktan sonra halüsinojen uyuşturucuları araştırmak için oldukça fazla para ve zaman harcadı. Daha sonra Quicksoft adlı yazılım şirketini kurdu. 2002 yılında zatürreden öldü.

Jim Lane - Kendi Yazılım Şirketini Kurdu

Jim Lane, 1985 yılında şirketten ayrılana kadar Microsoft’un proje yöneticisiydi ve şirketin bilgisayar endüstrisine hakim olmasını sağlayan Intel ile gerçekleştirilen ortaklıklarda büyük rol oynadı. Şirketten ayrıldıktan sonra ise kendi yazılım şirketini kurarak hayatına devam etti.

Bonus: Microsoft’tan ayrılarak büyük yükselişin bir parçası olma fırsatını kaçıranların 2008 yılında bir araya gelerek oluşturduğu fotoğraf: