Microsoft 2018 Geliştirici Konferansı bugün itibariyle başladı ve bir hafta sürecek. Elbette ki birçok geliştiricinin katılacağı bu platformda önemli gündem konuları yer alacaktır. Anca bir de bizim duymayı umduğumuz konular var.

Microsoft’un bu yıl gerçekleştireceği Geliştirici Konferansının bir haftadan daha uzun süre sürmesi bekleniyor. Oldukça önemli gelişmelerin duyurulduğu bu etkinlik süresinde, muhtemelen yeni teknolojilerin ve güncellemelerin duyurusu yapılacaktır. Diğer bir yandan bir de bizim beklediğimiz bazı konular var. İşte Microsoft 2018 Geliştirici Konferansında duymayı umduğumuz 5 konu.

1. Yeni Windows Özellikleri

Microsoft her zaman, bir sonrası Microsoft güncellemesini konuşmak için zaman ayırıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl firma Geliştirici Konferansında, Zaman Çizelgesini ve Bulut Panosunu duyurmuştu. Bu noktada, bir hafta süreyle gerçekleşecek olan konferansta Microsoft güncellemelerinin konuşulması ve yeni özelliklerin açıklanması bekleniyor.

2. Tasarım hakkında daha çok bilgi

Geçtiğimiz yıl Microsoft, şu an Fluent Tasarım Sistemi olarak adlandırılan tasarım dilini başlattı. Bir yıl boyunca etkin olan özelliğin zaman içinde gelişip gelişmediği ve sonraki aşamaları muhtemelen konferansta kendine yer edinecektir.

3. Windows Karma Gerçeklik (WMR)

Microsoft’un WMR ile ilgili planları ve görüşleriyle ilgili konferansta söz olması muhtemelen doğru bir karar olacak. Sahip olunan özelliklerin açıklanması ve tanıtılması ile ilgili konuşması beklenen Microsoft’un, konu hakkındaki görüşleri dört gözle bekleniyor diyebiliriz.

4. Evrensel Windows Platformu (UWP)

90’lı yıllardan bu yana varlığını sürdüren ve açıkçası ‘ölü yatırım’ olmaya uzak olan UWP, geliştirilmeye adanmış bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda eminim ki Microsoft, geliştiriciler ile Microsoft Mağazası hakkında çok daha fazla şey konuşacaktır.

5. Cloud, Yapay Zekalar, Edge, IOT

Adından da anlaşılacağı üzere Microsoft’un Geliştirici Konferansı, geliştiricilerin yer aldığı bir etkinliktir. Bu sebeple Microsoft, ortakları ve muhtemel dostları ile geliştirmeyi düşündüğü projeler hakkında da sohbet edecektir. Cloud ve yapay zekalar, konu üzerinde açıkçası en çok dikkat toplayan başlıklardır. Tüm bunlar tahmin edilmesinin yanı sıra Edge ve IOT’un bir miktar geride kalabileceğini düşünüyoruz.

Henüz yeni başlayan Microsoft 2018 Geliştiri Konferansından bilgiler geldikçe, sizlere ulaştıracağız.