Microsoft'un Ajanda Benzeri Cihazı Sızdırıldı!

Microsoft'un bir süredir çıkacağı dedikoduları bulunan "ajanda" benzeri cihazının konsept videosu sızdırıldı

Microsoft'un ajanda benzeri tableti bir süredir dedikodu olarak gündemde dolaşıyordu. Yine de Microsoft'un bir sürü cihaz fikri yıllardır ortaya atılıyor ve hakkında fazla bir şey çıkmıyor. Bu sefer farklı yönde bir gelişme oldu. Windows Central isimli bir site Microsoft'un ajanda benzeri, çift ekranlı tablet cihazına dair bir konsept görsel ve konsept video sızdırdı.

Bir kaleme sahip olan bu cihaz konsept videoda görüldüğü gibi Windows'un tüm ofis uygulamalarına sahip olması dışında bir de kendine ait özel bir not alma uygulamasına sahip olacak. Windows Central yetkilileri bu not alma uygulamasının deftere not alır gibi bir his yaratması için özenle çalışıldığını belirtmiş. Andromeda kod ismine sahip bu cihazın şimdilik donanımsal özellikleri bilinmiyor. Ayrıca daha ürün konsept halinde olduğu için bir fiyatında belirlenmediği verilen bilgiler arasında.

"Sızdırılan konsept video"

Bir tür emülasyon arayüzüne sahip olacak cihaz "Windows 10 Mobile" ile çalışacak olsa da, masaüstü Windows 10'da çalıştırabileceğiniz programları da çalıştırabileceği söyleniyor. Valla ne diyelim, biz cihazı beğendik. Yine de bu cihaz piyasaya çıktığında donanım gücü ve fiyatı da çok önemli olacak gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu cihaz piyasaya hangi fiyatla çıksa alırdınız?