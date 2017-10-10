Microsoft’un AltSpace’i Almasının PSVR İçin Anlamı

Yakın bir tarihte Microsoft tarafından satın alınan AltSpace, sanal sosyal alan işletiminde gelecek vaat ediyordu. Satın almayla birlikte PlayStation VR alanında önemli gelişmelere kapı açılabilir.

AltSpace, uygulamasını kullananlara mükemmel deneyimler sunmuştu. Yaz ayında firmanın kapanacağına dair duyuru yapılmadan önce, sosyal medya deneyimlerinin sanal gerçeklik boyutundaki karşılığı olacağı düşünülüyordu. Kapanmanın nedeni ise, Microsoft’un AlpSpace’i satın almasıydı. Peki, AltSpace’in PlayStation VR’da kullanılacak olması iyi mi yoksa kötü mü? Bu sorunun cevabını arayacağız.

AltSpace nedir ?

AltSpace, buluşma, tanışma ve genel anlamda mükemmel zaman geçirmede kullanılan sanal bir sosyal alandır. Kendinize özel sohbet odaları oluşturabilir, ya da var olan odaları gezinebilirsiniz.

Daydream, Gear VR, Vive, Rift ve yakında çıkacak olan Microsoft Mixed Reality Headset gibi bir çok VR platformunu destekleyen uygulamanın web tarayıcısına özel 2 boyutlu versiyonu bile var.

Peki neden PlayStation VR’da yok?

Dürüst olmak gerekirse, biz de bilmiyoruz. Tahminimiz, konsol oyunlarına yönelik uygulamalar geliştirmenin çok daha zor olması. Günümüzde PlayStation VR, mevcut VR gözlüklerinin arasında en popüler platform olmakla birlikte, AltSpace piyasada dalgalı seyrine devam ederken durum böyle değildi.

PlayStation VR’ın rakip haline geldiği dönemde AltSpace’in içerisinde bulunduğu finansal durum, fazlaca açılmasına imkan verecek cinste değildi. Microsoft’un satın almasıyla bu durum değişecek mi, göreceğiz.

Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Microsoft’un son zamanlarda üzerinde çalıştığı yeni model, tüketicinin ayağa gelmesi yerine, tüketicinin ayağına gitmeye dayalı. Yazılım tarafında agnostik bir yaklaşım sergileyen Microsoft’un bu yaklaşımı, VR sahasındaki herkes için iyi bir haber olma özelliği taşıyor.

PSVR’ın dahil edilmiş olması Microsoft’a büyük bir pazar kazandırırken, aynı anda her yerde varlık gösteren sosyal alan rüyasının gerçekleşme ihtimalini de bir adım öteye taşıyabilir.