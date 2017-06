Bing, kullandıkça puan kazanmanızı ve bu puanları çeşitli Microsoft platformlarında harcamanızı sağlıyor.

Microsoft, yıllardan beri kullanıcıların Bing’i kullanması için uğraşıyor, ancak Google gibi bir devin altında pek de başarılı olduğu söylenemez. Microsoft, ne yaparız da Bing arama motorunu Google’ın önüne geçiririz demiş olmalı ki, Bing kullanan kullanıcılara para vermeye başladıkları bir sistem geliştirdi. Daha önce ABD’de başlayan Microsoft Ödülleri Programı, şimdi de İngiltere için geldi.

Microsoft Ödülleri programının bir parçası olarak, bir kullanıcının Bing üzerinden aradığı her içerik için 3 puan veya Microsoft Store’da harcadığı her “1 pound” için 1 puan almasını sağlıyor. Bireysel bir kullanıcı günde en fazla 30 puan kazanabilir. Herhangi bir alışveriş yapmadan puan elde etmek istiyorsanız, Bing üzerinden her gün 10 arama yapmanız yeterli oluyor. Üstelik Microsoft 15 Ağustos tarihine kadar kazanılan puan sayısını iki katına çıkardığını, ancak bunun için Microsoft Edge tarayıcısını kullanmanız gerektiğini belirtti. Anlayacağınız Microsoft Edge üzerinden Bing tarayıcısını kullanırsanız her gün 60 puan kazanabilirsiniz. Bir ayda 500 puanı geçmeyi başardığınızda o ay için 60 puan sınırını 150’ye çıkaracağını duyuran Microsoft, bu şekilde Bing arama motorunu ön plana çıkartmaya çalışıyor. Microsoft Ödüller Programı’nın yakında Kanada, Almanya ve Fransa’da aktif edileceği açıklandı.

Puanlarla neler yapıldığını merak ediyorsanız, hemen söyleyelim. Öncelikle bu puanları paraya çeviremezsiniz, ancak Xbox hediye kartları, ücretsiz filmler, Skype Kredisi, Groove müzik gibi alanlarda kullanabilirsiniz. Sizce bu özellik Türkiye’de olsaydı, kullanıcılar Google’ı bırakıp Bing’e geçerler miydi?