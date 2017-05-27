Microsoft'un asistanı Cortana, bir hayranı tarafından 3 boyutlu hale getirildi.

Microsoft ismini Halo oyunundan alan dijital asistanı Cortana'yı 2014 yılında kullanıma sundu. Oyundaki Master Chief karakterinin yapay zeka yardımcısı olan bu Cortana'yı bir hayranı kendi evinde holografik olarak canlandırdı.

Bu sistemi kuran Jarem Archer, çektiği videoda Cortana'ya hava durumunu sorarak holografik sisteminin nasıl çalıştığını gösteriyor. Bu Halo'daki yapay zeka Cortana, kurulan holografik sistemde piramit şeklinde bir cihazın içinde yer alıyor. Hava durumunu sunduktan sonra yürüyerek uzaklaşan ve soruları cevaplayan bu yapay zekayı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Archer, kendi internet sitesinde bu sistemin nasıl çalıştığını detaylı olarak anlatıyor. Archer bu sistemi dijital bir asistanın, bir hologramda nasıl görüneceğini merak ettiği için kurduğunu söyledi. Sisteminde Cortana'nın Windows 10 versiyonunu kullandığını da ekleyen Archer, bu yapay zekayı Unity 3D programı sayesinde hareketlendirdi. Ayrıca Cortana'nın yürüyüş hareketleri de Kinect cihazları kullanılarak gerçek hareketler ile üretildi.

Ayrıca bu sistem yüz takip etme özelliği sayesinde holografik görüntüyü hoparlörün karşısına oluşturuyor. Sistemin kasası 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak yapıldı. Daha sonra cihaza hoparlör ve mikrofonlar eklenerek tamamlandı.

Archer'a göre cihaz Cortana'ya sadece basit sorular sormak için değil, ev otomasyon sistemini kontrol etmek için de tasarlandı.