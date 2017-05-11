Parkinson hastalarının yaşam kalitesini oldukça düşüren titreme sorununa Microsoft mühendislerinden yepyeni bir çözüm geldi.

Akıllı saatler giyim alışkanlıklarımız ve moda takıntılarımız yüzünden beklenilen ilgiliyi uyandıramadılar. Ancak sağlık teknolojileri ile birlikte kullanılmaları son derece mümkün. Microsoft’un geliştirdiği akıllı saat Emma Watch, Parkinson hastalığının beraberinde getirdiği zor yaşam şartlarını ortadan kaldırmak için hazır.

Parkinson hastalığı ile birlikte gelen el titreme rahatsızlığını azaltmaya yönelik gerçekleştirilen proje, Microsft Araştırma ve İnovasyon Direktörü Haiyan Zhang ve ekibinin ciddi çalışmalarının meyvesi. Saat sayesinde hastalar tekrar yazı yazabiliyor ve hatta eskiz bile yapabiliyorlar.

Geliştiriciler konferansında proje hakkında konuşan CEO Satya Nadella, söz konusu çalışmanın Microsoft’un sağlık alanında üstlendiği en önemli misyonların başında geldiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında BBC'nin The Big Life Fix adlı programında tanıtılan Emma Watch, projenin mimarı Zhang'ı bir anda büyük bir tanınırlılığa kavuşturmuştu. Kendisi, muhteşem bir kararlılıkla ve hasta ayırt etmeden performans sergileyen teknoloji harikasına ulaşmak isteyen hastalardan yüzlerce mesaj aldığını belirmişti.

Parkinson hastalığına karşı herhangi bir tıbbi ya da cerrahi çözümler ne yazık ki çok yavaş ilerliyorlar. Bu tip teknolojiler sayesinde bir anda kararan hayatlara umut olan Microsoft ve Zhang’ın muhteşem ekibi de takdiri hak ediyor.

Microsoft'a göre Emma Watch, cep telefonlarımızda bulunan motorlarla benzer bir şekilde çalışıyor. Ayrıca hastaların ellerini hareket ettirmeye odaklanmalarını sağlıyor. Motorlar, bir Parkinson hastasının titremelerine karşı yapay titreşimler oluşturarak durumu etkili bir şekilde dengeliyor.

Hastalığından dolayı grafikerlik işine ara vermek zorunda kalan Lawton, projeyi deneyimledikten sonra "Bu modern bir mucize. Ve saat sürekli çalışmaya devam ediyor. Yani sadece bir kerelik bir şey değil, içimi sevinçle dolduruyor. Artık mesleğime dönmek için bir umudum var” şeklinde konuştu. Aşağıdaki videoda Lawton’un değişimini görebilirsiniz:

Projenin daha çok geliştirilmesi gerektiğini dile getiren araştırmacılar, Zhang ve ekibine güveniyorlar.