Microsoft'un Fontu Calibri, Pakistan'da Ortalığı Karıştırdı!

Pakistan'da Başbakan ve ailesi hakkında başlatılan soruşturmada sızan belgelerdeki Microsoft'un Calibri yazı fontu, skandalın en kritik noktası haline gelmiş durumda.

Pakistan Başbakanı ve ailesinin finansal varlıklarını soruşturan adli araştırmacılar, başbakanın, kızının yurt dışındaki mal varlıklarını gizlemek için sahte belgeler düzenlediğini iddia etti. Başbakan Navaz Şerif'in kızı Navaz Meryem'e ait olduğu öne sürülen belgeler, 2006 yılına ait ve Calibri yazı fontu ile yazılmış. Ancak araştırma ekibinin raporuna göre Calibri yazı fontu, 2007 yılına kadar halka sunulmamıştı.

Calibri'nin geçmişine baktığımızda 2007 yılında Microsoft PowerPoint, Excel, Outlook ve WordPad'de varsayılan yazı tipi olduğu görülüyor. Buna karşın fontun 1.0 sürümünü 2005 yılında dahi Microsoft'un web sitesinden indirmek mümkündü. Ayrıca font uzmanı Thomas Phinney'e göre Calibri, 2004 yılında bir Windows ön sürümünde mevcuttu.

Ülkenin yüksek mahkemesi eğer soruşturmayı daha da ilerletmek isterse, bu teknik bilgiler çok önemli rol oynayacaktır. Ancak şimdiden ''Calibri'' skandalı medyada ve Twitter'da hızla yayılmaya devam ediyor. Twitter kullanıcıları #fontgate etiketi ile gönderdikleri tweet'lerde hükümet ile dalga geçiyorlar.