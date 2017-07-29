Dijital asistan mücadelesinde önemli yer edinmeye çalışan firmalardan biri olan Microsoft, Windows Phone'daki kadar olmasa da, önemli ölçüde iyileştirmeler sağlanan Cortana'nın Android versiyonuna yeni tasarım ve bir kaç özellik getirdi.

Redmond’da yerleşik Microsoft sağ olsun, bu yıl yayımladığı bir dizi güncelleme ile Cortana’ynın Android platformu üzerinde gözle görülür bir gelişme kaydetmesini sağladı. Tabii Cortana’nın Android versiyonu, henüz Windows Phone uygulaması ile eşdeğer seviyelerde değil ama, Microsoft’un Android kullanıcılarını cezbetmek için elinden geleni yaptığını bilmek güzel.

Cortana’nın Android üzerindeki versiyonuna getirilen son güncelleme kullanıcının kişisel dijital asistanla deneyimini daha da güçlendirmeye dönük yapılan bazı ufak tefek geliştirmelerin yanında önemli bazı görsel değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

Her şeyden önce Cortana kullanıcıları, asistanın daha kolay yönetimini sağlamak için yeniden tasarlanmış ayarlar sayfasını fark edecekler. En bariz değişiklik, aşağıdaki gezinme çubuğunun yerini alan yeni hamburger menüsü.

Geliştiriciler, yeni uyarlanan özellikler arasında dokunmadan arama ve mesajlaşma seçeneğini de dile getiriyorlar. Kullanıcılar artık hatırlatıcılar üzerinde daha hızlı bir kontrol imkanına sahipler. Bir çok seçeneğin bir iki dokunmayla erişilebildikleri haliyle şu anda her şey çok daha kolaylaşmış durumda.

Cortana 2.9.0, uygulamanın önceki versiyonları üzerinde yapılan önemli bir geliştirme olarak görülüyor. Fakat şunu da akılda bulundurmak gerekir ki Microsoft Band 2, artık Android uygulamasının bu versiyonunda desteklenmiyor.