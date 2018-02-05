Microsoft’un EA’yı Satın Almak İstemesinin Ardındaki 3 Sebep!

Microsoft’un bu sıralar EA’yı satın almaya hazırlandığı konuşuluyor. Eğer bu iddia gerçek olursa, bunun hangi sebeplerle olacağını 3 madde altında sizlere açıkladık.

Kısa süre önce sizlere Microsoft’un EA’yı alacağının konuşulduğu yönünde bir haber paylaşmıştık. Hala böyle bir anlaşma yok, ancak bu konuşmalar iyiden iyiye artmaya başladı, biz de sizlere Microsoft’un hangi sebeple EA’yı almak isteyeceğini açıklayalım istedik. Kişisel görüşlerime göre Microsoft EA’yı satın alamayacak, ancak olur da bunu başarırsa eline 3 tane çok önemli avantaj geçirmiş olacak.

Dünyanın en ünlü oyun geliştirici ve yayıncısı olan EA, günümüz piyasa değerine göre 36.23 milyar dolar değerinde. Bu ücret Microsoft için rahatlıkla karşılanabilir olsa da, bu rakamın az olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda Microsoft’un elinde 130 milyar dolarlık nakit para bulunuyor. Şirket, EA ve diğer oyun firmalarını kendi bünyesinde toplayacak bir potansiyele sahip. Bu satın alım kolay kolay gerçekleşmez, ancak olur da gerçekleşirse arkasında bu sebepler bulunur:

EA’nın Geleceği Belirsiz

Battlefield, Madden NFL, Star Wars, FIFA, Mass Effect, Need for Speed gibi oyun serileriyle sağlam paralar kazanan şirket, mikro ödeme işlemleri ile oyuncuları karşısına almış oldu. 2017’nin sonlarına doğru karşımıza çıkan Star Wars: Battlefront 2 ve onun mikro ödeme sistemi sorunları, EA’ya değer kaybettirmesinin yanında kendilerine olan güven konusunda da sıkıntılar oluşturdu.

Menşei, EA Erişimi ve IP

Yukarıdaki sebeplerden ötürü EA’nın şirketi Microsoft’a devretmek isteyeceğini anlayabilirim, ancak asıl olay Microsoft böyle bir şeyin altına neden girmek istesin? Bunun da bir cevabı var. Game Pass.

Xbox’ın başındaki isim Phil Spencer, geçtiğimiz hafta Microsoft’un Netflix’e benzer bir abonelik sistemiyle oyun platformu oluşturacağını açıklamıştı. Son yıllarda PS4’ün gerisinde kalan Xbox’ın yeniden etkin bir şekilde takipçilerinin karşısına çıkması için exclusive oyunlar ve henüz çok yeni olan aylık ödemeli oyun paketleri sistemi çıkarması gerekiyor. Bunun için tek başına yetersiz kalacak şirket EA’yı satın alabilirse, oyun dünyasının en güçlü oyunlarından bazılarını da eline almış olacak. Microsoft’un en büyük avantajı, EA’nın içeriğini kendi sistemleriyle entegreli bir şekilde çalıştırabilmesi olacak. Origin Access gibi bol kullanıcılı platformlar da, platform konusunda bir türlü istediği başarıyı oturtamayan bir şirket için çok güzel olacaktır.

EA Oyunları Xbox One’ı Uçurabilir

En önemli konuya geldik. PS4’ü yalnızca FIFA oynamak için kullanan arkadaşlarınız var mı? Eminim vardır. Peki, Microsoft EA’yı aldıktan sonra FIFA gibi serileri exclusive, yani Xbox One’a özel olarak çıkarırsa ne olur? EA’nın diğer oyunlarıyla birlikte çeşitliliğin Xbox One’da olduğunu görecek milyonlarca oyuncu haliyle bu konsolu tercih edeceklerdir.

Microsoft EA’yı satın alır mı bilinmez, ancak böyle büyük çaplı bir alışveriş gerçekleşirse PS4 çok ciddi bir yara almış olur.