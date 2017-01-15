Microsoft'un Edge Tarayıcısına Şans Vermek İçin 5 Neden!

Microsoft Edge, kesinlikle dünyanın en popüler internet tarayıcılarından biri değil. Ancak geliştirici, bu makus kaderi değiştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor.

Chrome veya Firefox kullanan çoğunluktan biri olabilirsiniz ve doğal olarak Microsoft Edge, hiçbir şekilde radarınızda olmayabilir. Internet Explorer ile pek çok sorun yaşadığınızı da tahmin ediyoruz. Ancak, şunu akıldan çıkarmamak gerekiyor; Edge, Microsoft Windows 10'un etkileyici bazı özellikleri ile yüzde yüz uyumlu. Yani, ona bir şans vermeniz kötü bir fikir olmayabilir. Edge'in en azından denemeye değer olduğunu düşünüyoruz ve bunun için gerekli 5 nedeni sizin için irdeledik.

Dokunmatik Yetenekler

Elbette tablet veya telefonunuzda kullandığınız tüm tarayıcılar, dokunmatik mimariye destek veriyor. Lakin 2 in 1 bir cihazda veya dokunmatik ekran desteği veren bir PC'de bunu deneyimlemek bambaşka bir keyif.

Üstün Paylaşım Becerileri

Edge'in sağ köşesinde bulunan sayısız uygulama ve sosyal medya servisi ikonları, tek bir tuşla gezindiğiniz sayfayı istediğiniz platformdan paylaşmanıza olanak tanıyor.

Okuma Görünümü

Edge sayesinde, sayfada özellikle dikkat ettiğiniz bir yazıyı, "okuma listesine" ekleyebiliyor ve tüm sayfayı taramak yerine, ona odaklanabiliyorsunuz.

Kişisel Asistanınız Emrinizde

Her ne kadar Türkiye'de çeşitli sorunlar yaşasa da, Cortana sesli asistanı, Edge ile herkesten iyi anlaşıyor. Cortana, Edge'nin içine yerleştirilmiş bir mimari olarak, tarayıcının popülaritesini artırıyor.

Windows 10 ile Uyumlu

Aslında bunu açıklamak bile biraz çünkü, bahsi geçen durum fazlasıyla doğal. Edge, Windows 10 için özel olarak geliştirildi. Bu nedenle optimizasyon sorunları yaşaması mümkün değil. Edge, Windows 10 uyarılarını anbean bildirim olarak size iletebiliyor.