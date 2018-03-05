27 yıl gibi çok uzun bir süredir hayatımızda olan Windows Media Player, ortaya çıkan bir görsele göre kaldırılacak gibi duruyor.

Microsoft, artık iyiden iyiye ikonlaşan uygulamalarını ortadan kaldırmaya başladı. Paint gibi pek çok ikonlaşmış uygulamaya sahip şirket, bunların yerine çıkardığı uygulamalara daha çok destek vermek için eski uygulamalarını ortadan kaldırıyor.

Reddit’te ortaya çıkan yeni bir görsele göre, Windows’un en eski işletim sisteminden dahi daha eski olan bir uygulama tarih olabilir. İlk olarak 1991 yılında hayatımıza giren ve bunca yıldır bilgisayarlarımızda yer almaya devam eden Windows Media Player, bir süredir hizmet veren Filmler & TV uygulaması yüzünden tarih olacak gibi duruyor.

Reddit’te yer alan görselde, Windows Media Player’dan bir şeyler açmaya çalıştığınızda dahi Filmler & TV uygulamasının tavsiye edildiği görülüyor. Windows 10’da karşımıza çıkan bu ekran, Microsoft’un Windows Media Player’ı da kaldıracağını düşünmemizi sağladı.

Filmler & TV Gelişmiş(!) Bir Uygulama

Microsoft’un Windows 10 ile birlikte sunduğu Filmler & TV uygulaması, 4K video, 360 derece kamera desteği gibi pek çok seçeneği içinde barındırıyor. Bu sebeple Microsoft’un bu programda diretmesi son derece normal, yalnız ilk çıktığı günden beri hemen hemen hiç kimse tarafından sevilmemesinin bir sebebi vardı. Uygulama, arayüz olarak çok kötü bir tasarıma sahipti ve gerekli kısayollarla video izleme alışkanlığınızı ne yazık ki karşılayamıyordu.

Her ne kadar Gom Player gibi farklı video oynatıcıları kullanıyor olsam da, Windows Media Player’ın her zaman orada olup kullanılmayı beklediğini bilmek insanın hoşuna gidiyor. Umarım Microsoft Windows Media Player’ı opsiyonel de olsa tutmaya devam eder.