Microsoft'un Gözbebeği Paint 32 Yıl Sonra Emekliye Ayrılıyor

Microsoft, 32 yıl önce ilk Windows'la çıkardığı Paint'i emekliye ayırmaya karar verdi. Sonbahar güncellemesinden sonra Paint'e hoşçakal diyeceğiz.

Birçok çocuğa resmi sevdiren(en azından sevdirmeye çalışan) Microsoft Paint uygulaması, tam 32 yıl sonra kapatılıyor. Microsoft, Sonbahar İçerik Güncelleştirmesinde, yıllar için gelişme gösterse de 3. parti uygulamalara hiçbir zaman yetişemeyen Microsoft Paint programını kaldırma kararı aldı. İlk olarak 1985 yılında Windows 1.0’ın ilk sürümünde ortaya çıkan MS Paint, şu anda milyarlarca bilgisayarda yer alan Windows’un ilk gününden beri en sadık uygulamalardan birisiydi. Yayın hayatı ZSoft’un PC Paintbrush’tan 1 bitlik tek renkli lisanslı sürümle başlarken, Windows 98’le birlikte çizilen resimleri JPEG formatında kaydedebilme özelliği geldi.

Birçok kişinin ilk kez bilgisayar kullandığında ilk açtığı uygulamalardan birisi olan emektar Paint kapatılırken Microsoft'un, Paint'in anısına bir etkinlik yapması bekleniyor. Belki de ders kitaplarında kapatıldığı tarihin bile yer alacağı kadar büyük bir öneme sahip olan Paint, Microsoft’un gözünden düştüğünün sinyallerini geçtiğimiz Nisan ayında geliştirici güncellemesinde verdi. Microsoft bu güncelleme de Paint’den farklı olarak 3D görüntüler oluşturmanızı sağlayan yeni bir program çıkarmıştı. Yine de bu uygulamanın orijinal Paint’le aynı işlemi yapmaması, Paint’in güvende olduğunu düşünmemizi sağladı.

Paint hiçbir zaman mükemmel bir uygulama olmadı, ancak ne zaman hızlıca bir kesme işlemi yapmak istesek orada bizi bekliyordu. Hiçbir zaman yeterli önemi vermesek de yapmak istediğimiz birçok şeyi yapan Paint’e buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Umarım yerine daha güzel uygulamalar gelecek ve seni bu şekilde hatırlayacağız eski dostum.