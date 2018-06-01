Yaptığı bazı satın alımlar ve geliştirdiği uygulamalar ile mobil dünyasında yüzü bir türlü gülmeyen Microsoft, bir ürününe daha yakın bir tarihte veda ediyor. Buna göre Microsoft, Groove Müzik servisi ile ilgili bazı değişikliklere gidecek.

Bir tarafta Spotify mı Apple Music mi kavgası devam ederken, öteki tarafta Microsoft daha farklı kararlar ile gündeme geliyor. Şirketin müzik servisi olan Groove Müzik uygulaması, daha önceleri kişisel dosyalar üzerinden de müziklerinizi dinlemenize olanak sağlarken, artık adım adım piyasadan çekilmeye hazırlanıyor. 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle çevrimiçi mağazalardan kaldırılacak olan uygulama, 1 Aralık 2018 tarihinde ise tamamen emekli olacak. Bu nedenle servisi kullanacak kişilerin müziklerini başka bir yere taşımaları ya da One Drive’ı kullanmaları gerekiyor.

PC’ler de, Windows Mobile destekli cihazlarda ve Xbox One için Windows 10 platformlarında çalışmaya devam edecek olan uygulama, bu nedenle tamamen kapanıyor diyemeyiz. Fakat Microsoft'un Groove Music'in geliştirilmesinde ve zenginleştirilmesinde verdiği çabayı azalttığına şüphe yok. Bunun üzerine rakip firmaların müzik piyasasında geliştirdiği başarılı uygulamalar göz önüne alınınca, rekabet etmenin hiçte kolay olmadığını söylemek yanlış olmaz.