Microsoft Lumia 960'ın Görselleri Sızdırıldı

Microsoft'un son anda iptal ettiği ve bu sebeple mobil cihaz sektörüne giriş yapamadan fişi çekilen Lumia 960'ın görselleri ortaya çıktı.

Nokia, Microsoft bünyesinden kopmasının ardından küllerinden geri doğdu ve yeni telefonları ile adeta gümbür gümbür geliyor. Diğer taraftan da Apple ve Samsung'un zirvedeki yeri, başta Çinli üreticiler olmak üzere çoğu firma tarafından sarsılmaya başladı.

İşte böylesi rekabet gerektiren bir ortamda Microsoft'un adından pek söz edilmiyor diyebiliriz. Özellikle Lumia serisinde istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen Microsoft, mobil cihaz sektöründe yoluna 'Surface' isimli cihazları ile devam etmeye hazırlanıyor. Surface'ler ile birlikte aynı zamanda Lumia'lar da tam anlamıyla tarih olmuş olacak.

Lumia serisinde geçtiğimiz yıl, Lumia 950'nin devamı olarak, yeni bir amiral gemisi cihaz ile karşımıza çıkmayı planlayan Microsoft, bu cihaza Lumia 960 adını verecekti. Geçtiğimiz yıl içinde sıkça gündeme gelen ve gerek özellikleri, gerekse konsept olmak üzere çeşitli tasarımsal görselleri ile karşımıza çıkan 960, daha sonrasında ise iptal edilmişti.

Şimdi ise iptal edilen Lumia 960'lara ait yeni görseller ortaya çıkmış durumda. Eğer Microsoft yeni bir yapılanmaya giderek telefonu iptal etmeseydi, Lumia 960'lar işte bu şekilde olacaklardı:

Özellikle tasarımı ile HTC'nin cihazlarını andıran Lumia 960, Snapdragon 820 çipsete, 20 megapiksel kameraya ve alüminyum gövdeye sahipti.