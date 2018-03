Sea of Thieves’in Yardımcı Mobil Oyunu Yayınlandı

Microsoft’un dün yayınladığı yeni oyunu Sea of Thieves için yardımcı bir mobil uygulama yayınlandı.

Microsoft’un denizde geçen aksiyon macera oyunu Sea of Thieves, Xbox One ve PC üzerinde çıkışını gerçekleştirdi. Arkadaşlarınızla birlikte oynamak için çok eğlenceli bir oyun olan Sea of Thieves, Microsoft’un bu sene en çok beklenti duyduğu oyunlar arasında yer alıyor.

Bir korsan gemisini kontrol ettiğiniz oyun, arkadaşlarla beraber çok daha eğlenceli bir hale bürünebiliyor. Siz ve takım arkadaşlarınız için düzenli olarak güncellenen haritasıyla dikkatleri üzerine çeken Sea of Thieves’in mobil oyunu da yayınlandı. Yurt dışında 60 dolardan satılan oyuna destek olması için geliştirilen bir mobil uygulama, oyunda takılı kaldığınızda ve ne yapacağınızı bilmediğinizde oyunun haritasındaki birkaç bilgiyi sizlere gösteriyor.

Sizler de Sea of Thieves’e şu anda sahip olabilirsiniz. Normal fiyatı 60 dolar olan oyunu, Microsoft’un AAA oyunlarına sınırsız erişim sağlayan Game Pass abonelik sistemiyle de oynayabilirsiniz. Bu abonelik sisteminde aylık 10 dolar ödeyerek pek çok oyuna ulaşabiliyorsunuz.

Android ve iOS platformları için yayınlanan yardımcı uygulama sayesinde, oyunun haritasındaki pek çok içeriğe erişebilir ve arkadaşlarınızla oynarken arkadaki beyin olabilirsiniz. Sea of Thieves’in mobil uygulamalarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.