Microsoft'un 2011 yılında kurduğu ve muhtemelen kuruluşundan haberdar olmadğınız sosyal ağı so.cl, 15 Mart'ta kepenkleri indirecek.

2011 yılında Bing arama motoruna destek olması amacıyla kurulan ve genel mantığıyla o dönem Facebook'a rakip olduğu söylenen, Microsoft Research'ın geliştirdiği sosyal ağ So.cl'nin 15 Mart 2017 tarihinde kapanacağı duyuruldu.

Muhtemelen kapanacağı haberiyle varlığından haberdar olduğunuz sosyal ağ So.cl, kullanıcıların kendi aralarında fotoğraf bazlı ortak paylaşım yapmasını sağlayan bir sosyal ağdı. Bu sosyal ağa Facebook ve Microsoft Live hesaplarıyla giriş yapılabiliyordu ancak zaten sosyal ağın ilk başlarda bile Facebook ile giriş yapma seçeneğini sunması, gidici olacağının habercisiydi.

Böylelikle So.cl, 15 Mart'ta tamamen internet dünyasına veda edecek ve Microsoft'un başarısız projeleri arasına adını yazdıracak. Ancak Microsoft'un şu anda sahibi olduğu dünya devi profesyonel iş ağı olarak da tanımlanan sosyal ağı LinkedIn'e bu sosyal ağdaki tecrübelerini aktaracağı da belirtiliyor.