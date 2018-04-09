Microsoft'un yeni projesi 'Project Zanzibar' dokunuşları ve üstüne konan materyalleri tanımlayıp ekrana yansıtan bir tür mat üzerine kurulu.

Microsoft, bugün bir video ile tanıttığı yeni projesi 'Project Zanzibar' ile dikkatleri üzerine topladı. Nesneleri ve hareketleri algılayarak bilgisayar ekranına yansıtma üzerine kurulu bu proje, kullanımı konusunda sunduğu çeşitlilik ile oldukça başarılı. Microsoft'un İngiltere'deki araştırma laboratuvarında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan başarılı proje, henüz geliştirme aşamasında ve gelecekte birçok alanda kullanılması ve yaygınlaşması mümkün görünüyor.

Yakın alan iletişimi (NFC) ile nesneler arası iletişimi sağlayan mat, aynı zamanda çoklu dokunuşları da algılayarak ekranda yaratabiliyor. Projenin özellikle oyun konusunda büyük ses getireceği düşünülüyor, ürünün yaratıcıları da projeye tam olarak bunun için başlamışlar. Aynı zamanda ses ile desteklenip birçok farklı alanda da kullanılabilmesi sağlanan Project Zanzibar, Microsoft'un yayınladığı videoda oldukça basit bir şekilde tüm yeteneklerini sergiliyor.

Proje henüz çok yeni, gelecekte nasıl bir gelişme gösterir ve gerçekten kullanabileceğimiz bir cihaz olarak ne zaman sunulur henüz bilemiyoruz. Ancak projeyi değerlendiren uzmanlar, Montreal'de gelecek ay düzenlenecek bir konferansta şirketin projeyi sunacağını düşünüyor. Microsoft, geçmişte birçok proje sunup bunları gerçekleştirmediği için büyük eleştiriler almıştı. 2016 senesinde ise, bu eleştirilerin ardından şirket proje geliştirme için daha çok çalışmaya başlamıştı. Peki sizce Project Zanzibar yakın gelecekte kullanıma sunulacak mı? Eğer kullanıma sunulsaydı, siz akıllı matınızı ne için kullanırdınız?