Microsoft'un Patent Başvurusu, Surface Phone'u Gösteriyor!

Yılın başından beri Surface Phone'un dedikoduları devam ediyordu ve artık elimizde Surface Phone ile ilgili somut bir patent tasarımı var.

2017 yılının başından beri efsanevi özelliklere sahip olacağı öne sürülen Surface Phone ile ilgili birkaç tasarım başvurusu olduğu yönünde bilgiler gelmişti. En son yayınlanan patent tasarımının başvurusu ise Şubat ayında gerçekleşmesine rağmen, yeni elimize geçti.

Cihazın orta kısmında bir nevi katlanmaya olanak tanıyan bir menteşe-anten benzeri cisim görüyoruz. Bu sayede hiçbir sorun yaşanmadan cihaz kolay bir şekilde katlanabilir olacak. Ayrıca cihazın metalik olacağını da anlayabiliyoruz.

Patent başvurusunda bulunan Antti Karilaineni, tam bir telefon anteni ve RF uzmanı. Ayrıca Karilaineni birkaç anten ve mobil tabanlı projelerde Microsoft'ta çalıştı. Telefonun henüz ne zaman ve nasıl geleceği konusunda bir bilgi yer almadığından, tasarımın biraz da değişeceğini söyleyebiliriz.

Microsoft, patent konusunda sessiz kamış olsa da, patent bazı şeyleri zaten gözler önüne sunuyor. Yeni telefonun 2018 yılının sonlarına ya da 2019 yılının başlarına kadar açıklanacağı düşünülüyor.