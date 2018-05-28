Microsoft'un Yarış Oyunu Miami Street'ten İlk Görüntüler

Microsoft'un bilgisayarlar için geliştirdiği yeni araba yarışı oyunu yayınlandı. Oyun şu anda bazı bölgelerde yayınlansa da ülkemizde kullanıma sunulmadı.

Microsoft'un yeni oyunu Miami Street, tüm Windows 10 işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılmak üzere ücretsiz bir şekilde Microsoft Store'da yayınlandı. Microsoft'un yeni oyununun grafiklerinin ücretsiz bir oyuna göre gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Microsoft, Miami Street oyunu ile daha önce Forza oyununa göre farklı bir oynanış sunmakta. Miami Street, yarışa dair sinematik bir görüntü sunan, hızlı zaman etkinlikleri bulunan ücretsiz indirilebilen bir yarış oyunudur.

Windows, Miami Street'in herhangi bir Windows 10 bilgisayarda ücretsiz olarak oynanabilecek olmasıyla geniş bir oyuncu kitlesini hedeflediği görülmekte. Oyunun tanıtımını çok fazla yapmayan Microsoft, ücretsiz oyunun organik bir şekilde yaygınlaşmasını hedefliyor olabilir.Oyun bazı bölgelerde yayınlanmış olsa da şu anda ülkemizde kullanılabilir durumda değil. Ülkemiz için yayınlandığında sizleri haberdar edeceğiz.

Miami Street'in Bilinen Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Mimari: x64

Fare: Tümleşik Fare

DirectX:Sürüm 11

Basit oynanışı ve düşük sistem gereksinimleri ile sade bir araba yarışı oyunu isteyenlerin ilgisini çekebilir. Sizin de Windows 10 bilgisayarınız var ise oyunu ne pahasına olursa olsun ücretsiz bir şekilde indirmek ve oynamak istiyorsanız bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.