Windows'un belki de en az sevilen sürümü Vista, fişinin çekilmesine kısa bir süre kala iPhone 7'de çalıştırıldı.

Günümüzün en çok sevilen ve yaygın bir şekilde kullanılan işletim sistemi Windows'un belki de en başarısız sürümü olarak kabul edebileceğimiz ve Microsoft'un önümüzdeki günlerde tamamen desteği keseceği işletim sistemi sürümü Windows Vista artık son günlerinde tekrar gündem konusu oldu.

Hacking Jules isimli bir YouTube kanalı, Apple'ın en yeni telefonu iPhone 7'ye iOS işletim sistemini devre dışı bırakarak Microsoft'un 2000'li yılların başında sunduğu bilgisayar işletim sistemi Windows Vista'yı kurdu. Açıkçası Windows Vista'nın iPhone 7'ye kurulmasının hiçbir faydası yok, buradaki tek amaç yazılım uzmanlarının iPhone 7'de Windows işletim sistemini çalıştırabildiklerini kanıtlaması.

Artık bu tarz haberleri sık sık duyduğumuz için bu durum kulağa pek de ilginç gelmiyor. Yine de bu vesileyle Windows Vista sürümünü anmış olduk. 12 dakikalık bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. :)