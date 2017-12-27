Microsoft'un PUBG Reklamı'nın Çalıntı Olduğu İddia Edildi!

Microsoft'un XBOX'ın resmi Twitter hesabında yayınladığı reklam görseli, 1 ay önce başka bir tasarımcının yaptığı görselden fikirsel anlamda çalıntı olduğu iddia edildi.

Playerunknown's Battlegrounds'ın XBOX'a çıkması ile birlikte oyunun konsol dünyasında olay yarattığı kesin. Ancak bunun XBOX'ın yöneticileri de farkında ve bu anlamda reklam yapma çalışmalarını da hızla devam ettiriyorlar. Fakat XBOX'ın resmi Twitter hesabında PUBG'nin XBOX One X'e çıkışı üzerine yayınladığı reklam görseli internette olay yarattı.

Macsterr isimli bir Reddit kullanıcısının tam bir ay önce "XBOX One Reklam Konsepti" başlığıyla yayınladığı bir görsele, bugün Microsoft tarafından yayınlanan reklam görseline olan benzerliği özellikle de Reddit'in oyuncu topluluklarının gündemindeydi.

Benzerlik ortaya çıkınca gün içerisinde reklamı yayından kaldıran XBOX yetkilileri, durumla ilgili bir açıklama yapmadılar. Ancak ilk görselin sahibi olan Macsterr isimli kullanıcı, görselin telif hakkına sahip olmadığını, reklamı görünce şaşırdığını ancak en azından görselle ilgili kendisine referans verilmesi gerektiğini açıkladı. Macsterr isimli kullanıcının Reddit'ten yayınladığı görsel hemen aşağıda. Ayrıca Reddit gönderisine de buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft bu reklamı yayından farkedildiği gibi kaldırarak olayı kapatmış gibi gözüküyor. Yine de bu kadar büyük bir firma, eğer çalmayıp fikirsel benzerlikten dolayı böyle bir görseli yayınlasaydı bile bir açıklama yaparlardı diye düşünüyorum. Belli ki olay benzerlikten de öte bir olay. Siz ne düşünüyorsunuz? Microsoft görseli çaldı mı? Yoksa sadece fikirsel benzerlik mi söz konusu?