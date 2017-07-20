Microsoft sanal asistanı ile güçlendirdiği yazılımı, Johnson Control firmasının ürettiği ev termostatına yükledi. Artık eviniz soğuk olduğunda artık Cortana’ya bir ses etmeniz yetecek.

Microsoft, akıllı ev sistemleri konusundaki çalışmalarını farklı şirketlerle ortaklıklar kurarak devam ettiriyor. Böylece alanında profesyonelleşmiş ekiplerin işlerini kendi yazılımlarıyla güçlendiriyor. Teknoloji devi bugün bir YouTube videosuyla yeni GLAS termostatını görücüye çıkardı.

Termostat, ev kontrol cihazları konusunda adını dünya çapında duyuran Johnson Controls firması tarafından üretilmiş. GLAS, yerleştirildiği evin oda sıcaklığını, enerji kullanımını ve hava kalitesini kontrol ediyor ve takvim bilgileri sağlıyor. Cihazın videoda görüldüğü üzere yarı saydam ekranla gelmesi bekleniyor.

Microsoft'un Windows 10 IoT işletim sistemiyle çalışan cihaz, henüz ülkemiz için Türkçe olarak hizmete başlamamış Cortana dijital asistanını kullanıyor. Yazılım devi, Cortana’yı bütün akıllı ev teknolojilerinde kullanmaya başladı. GLAS’ın ne zaman tüketiciye sunulacağı ve fiyatlarının hangi düzeyde olacağı şu an için net değil. Ancak ürün gerçekten heyecan verici gözüküyor.