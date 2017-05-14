Microsoft kanadından gelen açıklamaya göre 500 milyon cihaz aktif bir şekilde Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor.

Yıllar önce Windows 10'un çıkışına kısa bir süre kala neredeyse herkes Windows 10'un Microsoft'un mobil taraftaki başarısını arttırmasıyla birlikte 500 milyondan fazla cihaz tarafından kullanılacağı yönündeki tahminlerini paylaşıyordu. Evet, Windows 10 işletim sistemi şu anda 500 milyon cihaz limitini geçti ancak mobil taraftaki Microsoft ürünleri bu istatistiğe etki etmedi.

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre son 8 ayda 100 milyon yeni cihazın daha Windows 10 ile çalışmaya başlamasıyla birlikte Windows 10 işletim sistemi 500 milyon kullanıcıya ulaştı. Windows 10'un kullanım oranlarının bu denli yüksek olmasına dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar öncülük ederken Microsoft'un büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı mobil pazar bu orana ciddi bir katkı sağlamadı. Öyle ki Windows 10'un 500 milyon cihazda kullanılmasına rağmen Windows Phone'un dünyadaki kullanımı %1'in altına indi.

Microsoft mobil pazarda başarısız olduğu için birçok teknoloji editörü makalelerinde Microsoft'un artık teknoloji dünyasında söz sahibi olmadığını kaleme alsa da 500 milyonu aşkın cihazda Windows 10 işletim sisteminin kullanılması açıkçası Microsoft'u hala sektörün liderlerinden yapıyor. Elbette Microsoft, 'bana bir şey olmaz' psikolojisinden kurtulup geleceğin teknoljoileriyle ilgili ciddi çalışmalar yapmazsa ne yazık ki bu makaleler gerçeğe dönüşebilir.