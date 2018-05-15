Dünyanın en iyi teknoloji şirketlerinden birisinde çalışmak istiyorsanız, başvurduğunuz pozisyon ne olursa olsun rakiplerinizden farklı şeyler sunmanız gerekir. Microsoft’un bir süredir mülakatlar sırasında sorduğu bu soruyu görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Üniversiteden mezun oldunuz, çalışmak istediğiniz alana yönelik yeterli bilgi, beceri ve özellikle deneyime sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Eğer deneyim kısmını ülkemizde çözebildiyseniz, zaten iş başvuruları sırasında çoğu kişiyi geri plana atmış oluyorsunuz. Ancak o teknoloji devleri yok mu? İşte o şirketlerin insan kaynakları yöneticileri, gezegenin en çakal insanları olabilirler.

Google’ın son yıllarda yaptığı iş görüşmelerinde büyük gizlilik yürüttüğünü biliyoruz. Şirketler bu mülakatlarda sordukları soruları incelikle belirledikleri için bilgilerin dışarı çıkmaması adına, görüşecekleri insanlara imza attırabiliyorlar. Microsoft da en az Google kadar bu konuda katı davranıyor, ancak bazen birileri çıkıp o soruları internet ortamına sunuveriyor. Bu noktada işe kabul edilemeyenlere bir teşekkür borçluyuz, en azından ne beklendiğini biliyoruz.

Prashant Bagdia isimli bir Quora kullanıcısı, internet sitesi üzerinden sorulan soruya karşılık olarak, yakın bir arkadaşının yaptığı Microsoft mülakatından soru paylaştı. Bu soru, daha önce sızdırılanlar arasında bulunmadığı için hemen dikkat çekti. Nitekim soru oldukça basit görünüyor, hatta lisedeki geometri bilgilerinin bile yeterli geleceği bir soruya benziyordu.

Soru: Bir dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu 10 birimdir. Bu hipotenüse, üçgenin dik açıya sahip köşesinden indirilen dikmenin uzunluğu ise 6 birimdir. Üçgenin alanını bulunuz.

Soruyu sorarken elbette yukarıdaki şeklin bir benzerini vermiyorlar, biz açıklayalım diye koyduk. Bize verilen bilgiler, üçgenin hipotenüs uzunluğunun 10 birim olduğunu, dik açıdan hipotenüse indirilen dikmenin (h) ise 6 birim olduğunu söylüyor ve üçgenin alanını hesaplamamız isteniyor. Bu bilgiler de zaten bir üçgenin alanını hesaplamak için gereken en net bilgiler. Çünkü bir üçgenin alanı, bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır.

Soruda şu alan formülünde ihtiyacımız olan her şey var:

a x h / 2 = Alan

Fakat Microsoft yetkilisinin beklediği cevap hemen yapıştıracağınız 10 x 6 / 2 = 30 değil. Yani bu üçgenin alanı 30 birim değil, çünkü böyle bir üçgen yok.

E var dediler soruda, ne oldu şimdi?

Muhtemelen bu soruya bir yetkilinin karşısındayken aklınızdan “Şansa bak lise sorusu geldi” deyip “30 ehehe 30 30” cevabını verirseniz o kapıdan bir daha sonsuza dek içeriye giremezsiniz.

Geometrik olarak dik açılı bir üçgenin, dik açısından 10 birimlik hipotenüse indirilecek bir dikme kirişinin uzunluğu en fazla 5 birim olabilir. Aksi takdirde şekil üçgen formunu kaybeder, bir dörtgen olur.

Microsoft gibi şirketlerde iş kapabilmeniz için tek gereken şey bu sorulara cevap verebilmeniz değildir. Eğer gençseniz şirket, kendi kurumsal kimliğine hızla uyum sağlayacak kültüre sahip insanları işe alır. Bu soruya anında doğru cevap vermeniz sizi bir adım ileriye taşıyacaktır, ancak işi kapmak için her zaman daha fazlasına ihtiyacınız olacak.