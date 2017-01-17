Microsoft'un Tablete Dönüşebilen Telefonu Yakın Zamanda Tanıtılabilir

Microsoft'un tablete dönüşebilen akıllı telefonu için aldığı patent ortaya çıktı. Söylenenlere göre şirket bu telefonu yakın zamanda duyuracak.

Bir süredir "Surface Phone" isimli akıllı telefonunu tanıtacağı ve Windows Phone platformunun tekrar varlığını sürdürebilmesi için bu telefonunda daha önce görmediğimiz teknolojilere yer vereceği konuşulan Microsoft'un aldığı ilginç bir telefon patenti MSPowerUser aracılığıyla ortaya çıktı. Bu patente göre Microsoft şu anda tablete dönüştürülebilen bir telefon üzerine çalışıyor.

Patente baktığımızda Microsoft, dizüstü bilgisayarlarda başlattığı 360 derece ekran yapısının bir benzerini akıllı telefonuna da uygulamış. Böylelikle Surface Phone adında geleceği tahmin edilen cihaz hem klavyeli bir tablet gibi hem de 360 derece bilgisayarlardaki gibi çadır pozisyonunda durabiliyor, bunun dışında tamamen katladığınızda da telefon normal haline dönüyor.

Surface Phone ne zaman hayatımıza girecek?

Genellikle patentlerin ortaya çıkmasından bir iki yıl sonra normal ürünlerde karşımıza çıktığını görüyoruz ama söz konusu Microsoft olunca işler değişiyor. Şirket, daha önce Surface Studio bilgisayarını patenti çıktıktan sadece birkaç ay sonra tanıtmıştı, benzeri bir durum bu patenti alınan telefonda da yaşanabilir ve tablete dönüşebilen telefon bu yıl içinde hayatımıza girebilir. Öte yandan Microsoft'un mobil arenada var olabilmesi için güçlü bir ürüne ihtiyaç duyması, bu telefonun kısa süre içinde tanıtılacağı tahminini de destekler nitelikte.