Microsoft, dünkü konferansta 2017'nin Windows 10'da çok büyük değişiklikler yaratacağını herkese göstermiş oldu. Bu tasarımları görmeden geçmeyin. Özellikle holografik masaüstü tasarımı, değişikliğin habercisi gibi duruyor.

Microsoft, dün yaptığı konferansla birlikte birçok yeni özelliğini duyurdu. Sonbahar aylarında bizimle olması beklenen yeni akıcı tasarım sistemi, işletim sistemini baştan sona çeşitlendiriyor. Yeni tasarımda dikkat edilen özellikler 5 ana dala ayrılıyor; bunlar ışık, derinlik, hareket, malzeme ve ölçek. Bu alanlara önem verilen yeni tasarımlarla birlikte, Windows 10 çok daha şık gözükecek. Microsoft, Windows 10’un genel görüntüsünün dışında, yeni bir e-posta istemcisi, dosya sistemi ve masaüstü tasarımını tanıttı.

Microsoft'un konferansta paylaştığı videoda, yeni nesil Windows 10'un nasıl olacağı tanıtıldı. Özellikle masaüstünün çağ atladığını söyleyebiliriz. Bu sene güncelleme ile gelecek yeni Windows 10’u aşağıdan görebilirsiniz;

Yeni E-Posta Sistemi

Dosya Sistemi

Zaman / Hava Durumu

Microsoft Edge Kalemle Yazı Yazma Sistemi

Zaman Tüneli

Holografik Masaüstü

Fotoğraflar

Diğer Özellikler

Videoyu izlemek isteyenler, aşağıdan videoyu izleyebilirler.