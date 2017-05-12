Microsoft, dün yaptığı konferansla birlikte birçok yeni özelliğini duyurdu. Sonbahar aylarında bizimle olması beklenen yeni akıcı tasarım sistemi, işletim sistemini baştan sona çeşitlendiriyor. Yeni tasarımda dikkat edilen özellikler 5 ana dala ayrılıyor; bunlar ışık, derinlik, hareket, malzeme ve ölçek. Bu alanlara önem verilen yeni tasarımlarla birlikte, Windows 10 çok daha şık gözükecek. Microsoft, Windows 10’un genel görüntüsünün dışında, yeni bir e-posta istemcisi, dosya sistemi ve masaüstü tasarımını tanıttı.
Microsoft'un konferansta paylaştığı videoda, yeni nesil Windows 10'un nasıl olacağı tanıtıldı. Özellikle masaüstünün çağ atladığını söyleyebiliriz. Bu sene güncelleme ile gelecek yeni Windows 10’u aşağıdan görebilirsiniz;
Yeni E-Posta Sistemi
Dosya Sistemi
Zaman / Hava Durumu
Microsoft Edge Kalemle Yazı Yazma Sistemi
Zaman Tüneli
Holografik Masaüstü
Fotoğraflar
Diğer Özellikler
Videoyu izlemek isteyenler, aşağıdan videoyu izleyebilirler.