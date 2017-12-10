Microsoft, bu yıl yayınladığı tatil reklamı için Paint 3D üzerine yoğunlaştı. Dev yazılım şirketi, "3D Holiday" başlığıyla sosyal ağlar üzerinden yayınladığı videoda, Paint'in en son sürümü olan 3D ile yaratılmış "Gabe the Yeti" adlı sevimli filmi kullandı.

Bilgisayarla ilk tanışan bireylerin ilk kullanmaya başladığı uygulamalardan birisi de şüphesiz Paint. İlkokul zamanlarında, bir bilgisayara minimum 3 kşinin oturduğu dönemlerde, Paint öğrenmek o dönemi yaşayan herkesin kesinlikle katılacağı gibi çok güzeldi. Birçok kişi resim yapma yeteneğine rağmen çizgi araçlarıyla evler yaptı ancak Paint her zaman güzel bir uygulama olarak anıldı.

Herkesin Microsoft'un orijinal Paint uygulamasını öldüreceğinden endişe duyduğu bir yılda şirket, şirin bir reklamla klasikleşmiş uygulamaya yapılan en büyük güncellemesini tekrar gün yüzüne çıkardı. Bununlada yetinmeyen Microsoft, Paint 3D ve Remix 3D web sitesini , insanların yarattıklarını paylaşması için bir topluluk olarak konumlandırdı. Remix 3D, herkesin bir 3D karakteri paylaşmasına veya başkasının yaptığı bir videoyu indirmesine ve değiştirmesine izin veriyor. Paint 3D ise tamamen 3D modelleri destekliyor ve bir 3D VR setle birlikte yarattığınız çizimleri sanal gerçeklik alanında test etmenize olanak sağlıyor.

Paint 3D ve Remix 3D orijinal Windows 10 Creators Güncelleştirmesinin büyük bir parçasıydı, ancak çoğu tüketici büyük olasılıkla Windows'un bir parçası olarak var olduklarını bile bilmiyor.Microsoft'un yeni tatil reklamı bunu açıkça değiştirmeyi ve Windows 10'un kalem desteğinin ve dokunmatik ekranların avantajlarını gözler önüne seriyor. Sizin Paint deneyimleriniz nasıldı ve bu yeni Paint hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum olarak yazın.