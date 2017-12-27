Microsoft'un Windows 10 Tabanlı Mobil Dostu PC Stratejisi

Microsoft'un bir süredir atmakta olduğu adımlar, firmanın mobil kullanımı da bünyesinde taşıyan, stylus pen ağırlıklı, Windows 10 tabanlı bir mobil-PC yapımını hedeflediği görüntüsünü veriyor.

Bir çok haber kaynağı Microsoft’un mobile yönelik çalışmalarının artık sona erdiğini yazarken, yeni bir cihaz şekilleniyor günden güne. Microsoft’un teknolojik yatırımlarının, misyonunun, vizyonunun ve diğer bilgilerinin analizi dahilinde yaptığımız değerlendirme, bizi, Microsoft’un yeni cihazı olacağı söylenen ve firmanın mevcut stratejisiyle örtüşen bir hikaye yazmaya sevk etti.

Uzun sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz. Microsoft’un yeni nesil bir cihaz üzerinde çalıştığına işaret eden patentler ve güvenilir kaynakların sağladıkları bilgilere rağmen, işler tersine dönebilir gerçi. Surface Mini ve McLaren, bunun bir ispatı olarak gösterilebilir.

Fakat eğer cihaz çıkacak olursa, Windows Phone tutkunları oldukça sevinecekler. Aksi yöndeki fikirlere rağmen Microsoft’un bir mobil cihaz üzerinde çalışma yürüttüğüne olan inancımız, kuru kuruya bir iddia olmakla kalmıyor. Aslına bakarsanız Microsoft’un mürekkep odaklı katlanabilir cihazının varlığına dair patentler ve diğer bilgiler, zaman içerisinde bir araya getirdiğimiz hikayenin bizatihi kendisini yansıtıyorlar.

Windows 10 ve 'Pen' odaklı bir cihaz

Windows 10 nihayet Microsoft’un Windows’un tüm gücünü mobil cihazlara taşımasına imkan veriyor. Öz itibariyle birleşik bir yapıya sahip yeni bir sistem yaklaşımı, daha önce kaleme alınan, Microsoft’un bütünüyle Windows üzerinde çalışan 7 inç’lik, mürekkep odaklı bir cihazı piyasaya sürebileceğine dair bir yazının temelini oluşturuyor.

Bu yazı yazıldığında bugün itibariyle bilgi sahibi olduğumuz Core OS, CShell ve Project Andromeda hakkında bilgi sahibi değildik. Fakat OneCore ve Microsoft’un Windows’un gücünü bütünüyle mobil platforma taşımaya yönelik uzun vadeli vizyonuna dayalı olarak yazılmış bir yazıydı bu. En önemlisi bugün ortaya çıkan şeye işaret ediyordu.

Panos Panay’ın ‘Moleskine’si ve mobilin yeniden tanımı

Surface’ın yapımcısı Panos Panay’ın detaycı ve sebatkar dikkati, 2015 yılında “Surface phone, yeniden tasarlanmış bir Surface Mini mi olacak?” sorusunu getirmişti akıllara. Panay halen Surface Mini’yi (2014 yılında iptal edilmişti) dijital bir dergi, ya da ‘Moleskine’ olarak kullanıyor.

Aynı zamanda Surface’ın ilk iki versiyonunun kötü performansına ve kaybedilen 1 milyar dolara rağmen Surface Pro 3’ün başarısına kadar devam eden fikirlerinden vaz geçmemişti.

Microsoft’un mobil cihazının kalemle yazma ağırlığında olacağına dair düşünceler hakimdi o zamanlar. Bu cihaz aynı zamanda bir telefon, PC ya da tablet olarak kullanılabilecekti.

Oyunun kuralları değişiyor

Microsoft’un akıllı telefon alanından yeni bir mobil PC kategorisine geçiş yapmasının oyunun kurallarını değiştirici mahiyette olacağına yönelik söylemler yer alıyordu. 2016 yılı başlarında Microsoft’un akıllı telefon üretme girişimlerinin sona erdiği, bundan sonraki yöneliminin ultramobil PC kategorisinde yer alacak bütünüyle Windows tabanlı, Continuum ve’Pen’ ağırlıklı kullanımı beraberinde getirecek bir tasarıma doğru gittiği belirtiliyordu. O zamanlar Microsoft’un bükülebilir mobil bir cihaz üzerinde çalıştığına dair rivayetler de geziniyordu sektörde. ARM üzerinde çalışan Windows 10 haberleri, bu tezi destekliyordu.

PC mobil yapımı ve Windows 10 mobil projesine son verilmesi

Gelip geçici sıradan işletim sistemi versiyonlarına odaklanmak yerine tekamül şeklinde gelişen bir Mobil-Windows ideolojisi, Microsoft’un stratejisinin ana hatlarını ortaya koyuyor. Akıllı telefonları PC gibi yapmak yerine, telefon fonksiyonunun mevcut olduğu PC’leri mobil piyasaya aktarmak şeklinde özetlenebilir Microsoft’un benimsediği taktik. Yani Microsoft’un mobil cihazı bir telefon değil, yeni bir PC kategorisi olacak gibi görünüyor.

Her zaman hatta olma, gün boyu kullanılabilecek batarya ve LTE bağlantılı PC’lerin anlık olarak devreye girme kapasiteleri, bu analizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Bu cihaz Windows Core işletim sistemi üzerinde çalışacağı için, Windows 10 Mobil’in piyasadan kaldırılması da yerinde bir hareket olmuştu. Microsoft’un ‘tekil işletim sistemi’ stratejisi, rakiplerinin çoklu işletim sistemi yaklaşımlarından ayrılıyor.

2018 yılının eşiğinde olduğumuz şu günlerde, Microsoft’un ceplerimize mobil dostu bir PC koyup koymayacağı merakı içerisindeyiz. Belki yukarıda sıraladığımız nedenleri yanlış yorumlamış olabiliriz. Ya da her ne kadar Microsoft’un planları bu yönde olsa da, ilerideki bazı gelişmeler firmayı bu stratejiden vazgeçmek durumunda da bırakabilir. Fakat şu an için Microsoft’un mobil kullanımı beraberinde getiren PC tasarımı üzerinde durduğu aşikar.