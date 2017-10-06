Microsoft'un Xbox One X'lerin İçine Gizlediği 'Akrep'

Project Scorpio kod adı ile uzun dönem gizlenen Xbox One X'lerin içerisinde akrep kaplaması yer alıyor.

Microsoft’un yaklaşık 1 sene boyunca Project Scorpio(akrep) kod adı ile gizlediği Xbox One X, bu kod adı için çok ince bir sürpriz hazırlamış. İspanyol YouTube kanalı Unecero tarafından fark edilen bu olay Xbox One X’lerin anakartında Halo’da yer alan Master Chief’in sürdüğü bir akrep kaplamasının yer aldığını gösteriyor.

Project Scorpio ismini gizlice konsolun derinliklerine işleyen Microsoft, güzel bir easter egg eklemeyi başarmış.

Normal Xbox One X kullanıcılarının bu görüntüye ulaşması demek konsolun garantiden çıkacağı anlamına geliyor, o yüzden elinize bir Xbox One X geçerse akrep kaplamasına ulaşmaya çalışmayın.

Xbox One X, yaklaşık bir ay sonra 7 Kasım’da piyasaya çıkacak. Yapılan resmi açıklamalara göre en güçlü konsol olacak Xbox One X’de 6 TFLOPS işlem gücü ve 12 GB GDDR5 RAM bulunuyor.

Xbox One X’le 4K’ya yakın kalitede oyunlar oynayabilir, Blu-ray oynatıcısında enfes kalitede filmler izleyebilirsiniz. 499 dolardan satışa sunulan konsolun ön sipariş döneminde olmasına rağmen yoğun ilgiden dolayı satın alımının zor olduğunu hatırlatalım.