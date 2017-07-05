Microsoft'un yapay zekası ZO, saldırgan açıklamalar sergiliyor. Yapay zekanın, en son Kur'an hakkında sorulan sorulara pek de hoş karşılanmayacak cevaplar verdiği ortaya çıktı.

Geleceğin her açıdan en büyük teknolojisi yapay zekalar olacak. Şu anda büyük bir hızla gelişme aşamasında olan yapay zekalar, ne yazık ki her zaman istenilen cevapları vermiyorlar ve şirketlerini zor durumda bırakıyorlar (Birisi öğretiyor bu çocuğa, yoksa nereden bilecek bu lafları). Microsoft’un Tay isimli yapay zekası, geçen sene ırkçı olmuş ve Microsoft’a zor anlar yaşatmıştı. Şimdi de yine bir Microsoft yapay zekası olan Zo benzer sıkıntılar yaşıyor.

BuzzFeed News, Microsoft’un Zo chatbotu ile Facebook üzerinden konuşmuş. Çeşitli din ve siyaset konusunda yapay zekanın üzerine giden BuzzFeed News, yapay zekadan sonunda Kur'an için “çok fazla şiddet” mesajını almış.

Zo bunun dışında El Kaide’nin eski lideri Usame Bin Ladin ile ilgili görüşlerini de bildirmiş.

Biz ZO’ya Kur'an’la alakalı sorular sorduğumuzda, 'boşver bu konuları' diyerek konuyu değiştirmeye çalışıyor. Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre Zo’nun davranışları elden geçirilmiş durumda.

Eğer siz de Zo ile konuşup onu bir sorguya çekmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.