Hürriyet'in Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, duyduğu bir şüphe üzerine yaptığı araştırmayla 5 yıllık bir yalanı ortaya çıkardı.

2013 yılında, birçok farklı gazete ve internet sitesinde 'göğsümüzü kabartan' haberler dönmeye başladı. Buna göre Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi Gamze Oruç, neredeyse her ay bir Microsoft yarışması kazanıyordu.

Faruk Bildirici ise haberlerden şüphelenerek inceleme sürecine başlamış. Buradan sonrasını kendisinden dinleyelim:

"Önce haberleri inceledim. Oruç, okulu bitirdikten sonra Ayvalık’a yerleşmiş, çocuklara kurslar düzenlemiş; hatta ‘dünya birincisi’ olarak bazı okullara davet edilmiş, oralarda konuşmalar yapmıştı. Oruç’un sözlerini doğrulayacak tek bir veriye rastlamadım internette. Siber güvenlik uzmanı Can Yıldızlı’dan yardım istedim. O taradı dijital alemi. Vardığı sonuç şuydu; ‘Gamze Oruç’un dünya birinciliği yok. Hatta bir yarışmanın adı yanlış yazılmış, WowZaff 2013 değil WowZapp olacak. Bu yarışmayı Taylandlı bir genç kazanmış, halen Microsoft’ta çalışıyor."

Bu aşamadan sonra araştırmalarını derinleştiren Faruk Bilici, evli olan kadına ulaşamamış ancak kocası ile görüşmeyi başarmış:

"Ayvalık’tan da ayrılmıştı. Artık evliydi; kendisinden çok eşi Mahmut Altınok yanıtladı sorularımı. ‘Biz bütün belgeleri rektörlüğe verdik. Oradan isteyin. Mail adresi kırıldı, belgeler oradaydı. Bizde hiç belge yok.’ Birkaç kez arayınca da sinirlendi. Dünya birincilikleri kazanmış bir kişinin elinde tek bir belge olmaması şaşırtıcıydı! Bir de ne hikmetse çok önce hack’lendiğini söyledikleri e-posta adresi Linkedin profilinde hâlâ duruyordu; konuşmamızdan sonra silindi."

Son olarak mevzuyu üniversite üzerinden araştıran Bilici, Gamze Oruç'un o dönemler bir akademisyene ve daha sonrasında rektöre sahte mailler göndererek kendilerini kandırdığını belirtiyor ve konuşmasını şöyle noktalıyor:

"Şüphelenen okul yöneticileri, Microsoft’a e-posta göndermiş. Oruç’un birincilik haberlerinin doğru olmadığı yanıtı alınmış. Bunun üzerine danışmanlık yaptığı rektörlükten uzaklaştırılmış, ilişki de kesilmiş. Edindiğim bilgiler bunlar. Anladığım kadarıyla, Gamze Oruç’un birincilikleri de altı yıl kadar önce Kızıltepeli lise öğrencisi Şeyhmus Kino’nun Oxford’u burslu kazanmasına benziyor. Kino’nun başarısı da tüm medyada haber olmuş ama sonra Oxford’un davet belgesini annesinin tandırda yaktığını söylemişti! Beni üzen bu ülkede gazeteci kandırmanın bu kadar kolay olması... Ah şüpheci, sorgulayıcı gazetecilik, neredesin?"