Microsoft, yeni dizüstü cihazı için çalışmalar yapıyor. Yeni bilgisayarda, telefonlardan tanıdığımız Qualcomm işlemcilerinin kullanılması bekleniyor.

Microsoft ve Qualcomm, 2016 yılının sonlarına doğru Snapdragon benzeri ARM tabanlı bir dizüstü bilgisayar geliştirdiğini açıklamıştı. Windows 10 çalıştıracak bilgisayarları en kısa sürede piyasaya çıkaracaklarını belirten firmalar, yeni bir rapora göre Microsoft’un kendisinin böyle bir cihazı başlatabileceğini doğruladı.

Yeni ARM tabanlı dizüstü bilgisayarların şu anda geliştirildiğini ve bunun arkasında Microsoft ya da Lenovo olduğu belirtilen raporda, bu yılın sonuna kadar cihazın duyurulabileceği açıklandı.

Aynı raporda, bu cihazların yeni Surface modelleri olduğundan bahsediliyor. Microsoft’un yeni bilgisayarı Surface Pro 5’i piyasaya sürmesi, bazı özelliklerin hazır olmadığı için gecikmeye uğramıştı. Dolayısıyla ARM tabanlı yeni bir Surface’e başlayabileceği konuşulan Microsoft, daha önceki Surface modellerinde ARM tabanlı işlemciler kullanıyor. 2012’de piyasaya çıkan orijinal Surface RT ve hemen bir yıl sonra satışa sunulan Surface 2, hem ARM mimarisi taşıyor hem de Windows RT tarafından güçlendiriliyordu.

Yeni Surface bilgisayarlarının Qualcomm’un bu yıl başlattığı yeni ARM aygıtları olacağı konuşuluyor. Telefonlarda en başarılı işlemci olarak gözüken Snapdragon 835, ARM tarafından destekleniyor. Microsoft ve Qualcomm tarafından yayınlanan orijinal demoda, Windows 10’un Snapdragon 820 ile çalıştığını görmüştük. Bu olaydan yola çıkarak, mobil platformlarla ortaya çıkan işlemcilerin yakın bir zamanda Windows 10'u da destekleyeceklerini söyleyebiliriz.