Microsoft Seeing AI, Görme Engellilere Işık Oldu

Microsoft'un yeni uygulaması Seeing AI, görme engelli kişilerin dünyayı tanımlamasında çok güçlü bir yardımcı olacak.

Microsoft, görme engelli kişilerin dünyayı daha iyi tanımlaması için kullanabileceği bir yapay zeka destekli uygulama olan Seeing AI'ı indirmeye sundu. Kullanıcılar uygulamayı indirdiğinde telefonun kamerasını bir kullanıcıya yönlendirebilir, karşısındakilerle kim olduklarını ve neler hissettiklerini paylaşabilir, bir ürünü gösterip bunun ne olduğunu sorabilirler. Uygulama, yapay zekayı kullanarak yerel olarak çalışıyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıl Mart ayındaki geliştirme konferansında Seeing AI'nın prototipini sunmuştu. Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor, ancak şu an için yalnızca ABD'de ve iOS cihazlarda indirilmeye açılmış durumda. Android işletim sistemine ve diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi ise şu an için yok.

Uygulama, daha önce görülen yabancıları, kişilerin yaşını ve duygularını tahmin etmenin yanı sıra barkod okuyarak ev eşyalarını tanımlayabilir. Belge okuyabiliyor ve tarama yapabiliyor olmasının yanı sıra dikkat çeken bir başka özelliği ise dolar banknotlarını tanıyabiliyor olması. Banknotların hemen hepsinin aynı boyutlarda ve benzer dokularda olması, görme engelliler için para ayırt etme işini oldukça zorlaştırıyor.

Uygulama çevre kontrolü ve tanımlaması için sürücüsüz araç ve drone'larda da kullanılan yapay sinir ağlarını kullanıyor. Uygulamanın temel fonksiyonları kendi içinde gerçekleştiği için internet bağlantısının zayıf olduğu durumlarda dahi kullanıcıları zor durumda bırakmıyor. Ancak tüm çevreyi tanımlamak ya da el yazısı okumak gibi işlevler için ağ bağlantısı gerekiyor. Uygulamanın nasıl çalıştığıyla ilgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.