Surface Phone'da Yer Alacak Yeni Menteşe Patenti Açığa Çıktı

Microsoft'un yeni yaptığı bir patent başvurusuna göre iki ekranı bir araya getirecek olan menteşe, cihazın 3 farklı modda kullanılmasına imkan sağlıyor.

Microsoft'un bir patent başvurusu ortaya çıktı. Yeni patent, bir çoklarının merakla beklediği 'Surface Phone'a ya da ileride çıkarılacak olan Surface cihazlardan birine işaret ediyor olabilir. Patent başvurusu, tablet şekline dönüşebilen iki ekranlı bir cihazın oluşumunu sağlayan 'live hinge' adı verilen bir menteşeye ait. Cihaz aynı zamanda ekranlardan birinin bütünüyle arka tarafa çevrilebileceği tekil ekran modunda da kullanılabiliyor. Patente ait çizim aşağıda yer alıyor.

Yukarıdaki çizimlerde de görüleceği üzere ortada yer alan gri bölüm, iki ekranı birleştiren 'aktif menteşe'ye ait. Ekranlar 160 ve 170 olarak numaralandırılmışlar ve aktif menteşe, telefonun istenen ayara getirilmesine olanak sağlıyor. Her iki ekranın da birleşim noktası belli olmayacak şekilde güzel tasarlanmış. Cihaz katlandığında, ekran, kendi başına çalışan bir çeşit cep bilgisayarı moduna giriyor.

Microsoft yaptığı patent başvurusunda cihazı 'çok parçalı cihaz' olarak tanımlıyo. Bu menteşenin cihazın üç farklı kullanıcı modunda çalışmasını sağladığı görülüyor. Belirli konfigürasyonlarda 360 derece çevrilebilen cihaz, ikinci bir modda ekranların yanyana geleceği şekilde 180 derece açılabiliyor. Üçüncü modda ise cihazın ekranları iç tarafta kalacak şekilde katlanabiliyor. Patent başvurusu aynı zamanda mevcut tek ekranlı mobil telefonlarda boyut kısıtlamalarının gerekliliğine de işaret ediyor. Bu nedenle çıkacağı söylenen Surface Phone'un boyutlarında artışa gidileceğini söyleyebiliriz.