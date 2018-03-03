Katlanabilir ekranlı telefon tasarımları her geçen gün biraz daha fazla konuşuluyor. Samsung'un böyle bir model üzerinde çalıştığı biliniyor, ZTE zaten bir tane tasarladı, peki ya Microsoft?

Windows işletim sistemine sahip telefonların piyasada tutunamamasıyla birlikte akıllı telefon sektöründen elini ayağını çektiği düşünülen Microsoft, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bazı patent görselleriyle tekrar bu sektör için gündeme gelmişti. Şimdi yeni ortaya çıkan bazı görseller Microsoft'un katlanabilir ekranlı cihazında kullanabileceği menteşe hakkında daha net fikirler veriyor.

Surface Phone olarak adlandırılacak potansiyel Microsoft telefonuyla ilgili yıllardır yayılan söylentilere her ne kadar bu patent görselleri somut birer kanıt olarak nitelendirilse de henüz ortada net bir adım bulunmuyor. Ancak Microsoft'un aldığı son patentler, katlanabilir ekranlı cihazların en büyük sorununa bir çözüm getirebilirmiş gibi duruyor: yatay hale geldiğinde iki ekran arasındaki boşluk.

Geleneksel olarak katlanabilir cihazları düşünürsek zarar görmemesi için iki ekran arasında bir boşluk bırakmak gerekir. Ancak Microsoft'un fantezi menteşe tasarımında işler biraz değişiyor. Ortaya çıkan patent görsellerine göre, cihaz katlanıyor ancak iki ekran arasındaki boşluğun ana sebebi olan menteşe farklı bir hal alıyor. Elbette bu tasarımın kesinlikle kullanılacağını iddia edebileceğimiz herhangi bir somut kanıt bulunmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce böyle bir tasarımla Microsoft tekrar akıllı telefon piyasasına dönebilir mi?