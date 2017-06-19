Microsoft Surface Bilgisayarlarını Tamir Etmek İmkansız!

Tasarımı ve özellikleriyle göze çarpan dokunmatik ekranlı Microsoft Surface dizüstüleri bozulursa içini açmak ve tamir etmek, haddinden fazla tutkalla başa çıkmanıza sebep olacak.

Microsoft’un bilgisayar üretimi konusunda sektöre geri dönüşünü temsil eden Surface serisi dizüstüleri, gerçekten başarıyı hak eden çizgilere ve donanım özelliklerine sahipler. Cihazın gövdesinde bulunan şık kumaş kaplaması, elektronik cihazların tamirleriyle ilgilenen iFixit ekibinin dikkati çekti ve tek bir soruya cevap aradılar: Surface dizüstü arızalanırsa nasıl açılıp tamir edilebilir?

Cihazın kasasında parçaları bir arada tutan vidaların olmaması, burunlara tutkal kokusunu getirmişti. Teknisyenler, cihazın klavye yüzeyinde bulunan Alacantra kumaşını sökerlerken fazlasıyla zorlandılar ve hatta bu işi biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalıştılar. Zira cihaz içindeki donanımlara ulaşmak için tutkalla birbirine yapışmış bir çok katmanı sökmek gerekti.

Elbette Microsoft’un yeni cihazları, onarılabilirlik konusunda elverişli oldukları iddiasıyla piyasaya sürülmediler. Ayrıca cihaz onarımı konusunda en bilinen ekiplerden olan iFixit’in Surface dizüstüsüne olan acımasız yaklaşımı, cihazların gerçekten tamir edilemez olduklarını ortaya çıkarıyor. Kasalarını açmak için gereken muazzam çaba, bir başka önemli detaya da işaret ediyor: Kullanıcılar cihazları donanımsal anlamda asla yükseltemeyecekler.

iFixit ekibinin sağını solunu yapış yapış eden tamir macerasını hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: