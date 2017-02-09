Microsoft Surface Phone'da Çok Acayip Özellikler Olacak

2017 yılının en çok beklenen akıllı telefonlarından olan Microsoft’un Surface Phone’u, söylentilere göre oldukça sağlam özelliklere sahip olacak.

Microsoft, yeni Surface Phone’da PC deneyimini mobile yansıtacak donanım parçalarını kullanmayı hedefliyor. Söylentilere göre Microsoft Surface Phone’da Lumia XL’nin ekranına benzer bir ekran olacak. Ayrıca üç adet Surface Phone versiyonunun olacağı, iki tanesinin hedef kitleye, bir tanesinin ise daha profesyonellere hitap edeceği söyleniyor.

Cihaz, muhtemelen 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde ve 5.5 - 6 inç aralığında ekranla birlikte gelecek. Snapdragon 835 ya da Intel Kaby Lake işlemciye sahip olması beklenen cihazda bir adet USB portu, sıvı soğutma teknolojisi ve Active-Matrix Organik Işık Yayan Diyot ekranının olacağı söyleniyor.

Cihazın toplam üç versiyonunun olacağından bahsetmiştik. Hedef kitleye hitap eden versiyonda 4 GB RAM, profesyonel kullanıcılar için hazırlanan versiyonda ise 8 GB RAM olacağı söyleniyor. 64 / 128 ve 512 GB dahili hafıza versiyonlarının olması beklenen modellerde 3000mAh bataryanın olması bekleniyor. 21 MP çözünürlüğünde (Carl Zeiss) arka ve 8 MP çözünürlüğünde ön kameranın olacağı söylenen telefonun ön kısmında, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı olacak. Bunun dışında yakınlık sensörü, pusula, kalem, klavye kapağı ve bir barometre de cihazda olası beklenen diğer özellikler.

Daha önce sızdırılan fotoğraflara baktığımızda ise 3.5 mm kulaklık girişinin ve USB Type-C bağlantı noktasının olduğunu görüyoruz. 750 ila 1200 dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olması beklenen telefonların 2018 yılına kalmadan tanıtılması hedefleniyor.