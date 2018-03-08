Microsoft, şu sıralar yeni büyük Windows 10 güncellemesi, "Version 1803" ile bizi Black Mirror evrenine bir adım daha yaklaştırmak ile oldukça meşgul. Bu yılın Mart ya da Nisan ayında çıkması beklenen bu yeni güncelleme ile artık Windows, uygulamalarında makine öğrenme teknolojisini daha da verimli kullanabilmek için yeni bir makine öğrenme modeli geliştiriyor.

Şimdiye kadar, tüm bilgisayar endüstrisinde gördüğümüz makine öğrenme odaklarının çoğu bulut sistemini kullanmaktadır. Veri setleri, modeller oluşturmak için işlenir ve bu modeller kalıpları tanımak için kullanılır. Örneğin, imal edilen ürünleri kusur açısından görsel olarak inceleyen bir endüstriyel sistem düşünelim. Bu sistem bilinen çalışma ve bilinen kusurlu öğelerin görüntülerini işleyerek modelini eğitir ve bu sayede makine öğrenme sistemi, iyi nesnelerin ve kötü nesnelerin neye benzediğini öğrenir; bir model oluşturur ve bu modeli daha sonra yeni üretilen öğelerin görüntülerini incelemek için kullanarak, kusurlu ya da uygun olarak sınıflara ayırırdı.

Bu teknoloji elbette hala Cloud'da çalıştırılabilir olsa da Windows bazlı çalıştırmanın birden fazla faydası mevcut olacak gibi görünüyor. Bunlardan ilki tahmin edebileceğiniz üzere tekil kullanıcı ve şirketleri aylık Cloud servis ücreti gibi uzun soluklu maliyetlerden kurtaracak olması. İlk bakışta önemsiz gibi gözükse de dev bir sektörün böyle bir yükten kurtulduğunda nelere yoğunlaşabileceğini, ne çeşit gelişimlere gebe olacağını öngörebilmek oldukça güç. Piyasaya sürülecek olan bu yeni teknolojinin bir diğer avantajı ise özel verileri paylaşma konusunda belirgin bir bağımsızlığa olanak sağlaması. İşin özellikle “gizlilik” faktörü devreye girdiğinde, şirketler ellerinden çıkarmak istemediği özel verileri, doğasına aykırı bir şekilde paylaşmak zorunda kalmayacak, bu sayede de rekabet alışkanlıkları kökten değişeme uğrayarak özel veriler konusunda bir güven duygusu inşa edilecek. Bu gelişmeler ışığında özellikle şirketler adına daha adil, yenilikçi bir rekabet faktörü doğmuş olacak gibi görünüyor.

İşte tüm bunların gerçekleşebilmesi için de bu noktada Microsoft'un makine öğrenme teknolojisi devreye giriyor. Makine öğrenimi modellerini çalıştırmak için yeni bir Windows bileşeni mevcut olacak olup; Microsoft, Windows 10 sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini modelleri çalıştırmak için yeterince güçlü GPU'lara sahip olacak. Aynı zamanda, özel makine öğrenme hızlandırıcıları için bir sürücü modeli olan Intel'in Movidius görüntü işleme biriminde de kullanılabilecek olan bu sistem Microsoft, Facebook ve Amazon Web Services tarafından geliştirilen ve Nvidia, Qualcomm, Intel ve AMD tarafından desteklenen ONNX adlı bir formatı kullanıyor olacak.

Microsoft, aynı zamanda bu yeni teknolojiyi kullanmak için fotoğraflar uygulamasını güncelleyecek olup, fotoğraflar uygulamasında, yüz tanıma ve ilgili video içeriği kimliği gibi makine öğrenme özellikli bir dizi yeniliği de biz kullanıcılara bireysel olarak sunacak.

Şirket ayrıca ONNX desteğini geliştirmek için Visual Studio'yu güncelleyeceğini ve bu güncelleme ışığında, makine öğrenme teknolojisi üzerine yeni özellikler ve uygulamalar geliştirilmesinin de önünün açılacağını belirtiyor.