Microsoft'un Yeni Xbox One Gösterge Paneli Sergilendi!

Microsoft köklerine dönüyor ve Xbox 360 gösterge panelinin performans odaklı başarısını Xbox One'a uyarlamaya hazırlanıyor.

Microsoft, geçtiğimiz hafta Xbox One gösterge panelini, hız üzerine optimize ederek yeniden inşa etmeyi planladığını açıkladı. Yazılım devinin önveliği görsellik değil, performans. Microsoft, menülerde sürekli geri dönmek zorunda ve uygulamayı yeniden başlatmak zorunda kalmamaya niyetli. Yeni uygulamaların veya oyunların arasında hızlıca geçiş yapabilme imkanı, kılavuzun içine konan yeni bir Xbox butonu ile sağlanıyor.

Bu ince değişiklik, Xbox One gösterge tablosunu kayda değer biçimde hızlandırabilir. Yeni kılavuza tek tuşla erişilebiliyor ve böylece konseptin tamamen değiştirileceği öngörülüyor. Microsoft'un amacı köklerine dönmek. Xbox 360 gösterge paneli, XOne gösterge panelinden çok daha hızlıydı çünkü gereksiz uygulamalarla dolup taşmıyordu. Sadelik, Xbox 360'nın alameti farikasıydı. Şirket, yeni paneli Xbox 360 sürümü gibi daha kullanışlı kılmalı ve kolay kılmak zorundaydı. Windows Central, yeni gösterge tablosunun kısa tanıtım videosunu yayınladı.

Microsoft; bunlara ek olarak yeni gösterge paneline, başarı puanları ve Gamerscore liderlik tablosu, müzik kontrolleri ile yeni bir Cortana tasarımı ekliyor.