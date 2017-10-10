Microsoft’un Yıllar Önce İptal Ettiği Çerçevesiz Telefon!

2017’nin amiral gemisi akıllı telefonlarındaki en önemli tasarım trendi çerçevesiz ekranlar oldu. Teknoloji dünyasının en köklü yazılım şirketlerinden Microsoft ise meğer 3 yıl önce bu trendi başlatmak üzereymiş.

Olabildiğince geniş ekran ve küçük gövde. Şirketler bu lüksü seri üretime geçirebilmek adına yıllar süren araştırmalar yapıyorlar. Bu yıl çıkan akıllı telefonlarda ise bu uzun süren çalışmaların meyvesi planlanmış bir rekabet ortamında alındı. Elbette yıllar öncesinde bile bu teknolojiyi üretmek mümkündü fakat tüketiciler bu sıçrayışa hazır değillerdi.

Windows Phone ile düşüşe geçen ve geçtiğimiz günlerde artık telefon sektörünü artık eskisi kadar önemsemediğini belirten Microsoft, meğer az kalsın çerçevesiz ekran furyasını başlatan ilk şirket olacakmış. Elde edilen bilgilere göre Lumia 435 kod adıyla tasarlanan cihaz, 2014 yılında seri üretime hazırdı ve aynı yılın sonlarında bu karardan vazgeçildi. 3 yıl az bir zaman olarak gözükebilir ama bu süre teknoloji dünyası için asırlar demektir.





Çerçevesiz ekran üretmenin ana koşulu gövdeyi küçültmektir. Lumia 435’in 5 inçlik bir ekrana sahip olduğunu göz önüne alırsak, günümüzdekilere kıyasla epey küçük boyutlarda tasarlandığını söyleyebiliriz. 720p çözünürlük ise o dönem için oldukça tatmin edici. Ayrıca gövdesi de etkileyici bir şekilde ince gözüküyor. Ekran gövde oranı ise Galaxy Note 8 ve LG V30 gibi modern çerçevesiz ekranlı telefonlardan biraz daha düşük: %79

Microsoft’un Lumia Vela’yı neden iptal ettiğine dair net bir bilgi yok. Ancak firma devam eden süreçte Lumia McLaren, Lumia 960 ve Surface Mini tablet cihazlarını piyasaya sürmekten vazgeçmişti.

Yazılım devinin önümüzdeki yıllarda cihaz üretmeye ilişkin tavrı ne olur bilinmez ama akıllı telefon piyasası için bir fırsatı tepmiş gibi görünüyor. Windows Phone gibi başarısız bir adımdan sonra firmanın işletim sistemi rekabetine girmesi imkansız görünüyor.