Microsoft'un Zarif Canavarı Surface Book 2 Tanıtıldı!

Microsoft'un yeni en üst seviye 2'si 1 arada cihazı Surface Book 2 tanıtıldı. Cihaz inanılmaz donanım özelliklerini zarif ve kompakt bir gövdede buluşturuyor.

Yüksek fiyatı ve harika donanımıyla dikkat çeken Microsoft'un Surface serisi ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Surface Book 2, firmanın dediğine göre geleceğin laptopu ve bir çok iddialı özellik barındırıyor.

Microsoft'un silikondan yazılıma kadar tüm parçalarını kontrol altında tuttuğu ürünleri şimdiye kadar kullanıcılara üst seviye bir deneyim yaşatmayı ve etkileşimleri çok daha kolay, kesintisiz hale getirmeyi başardı. İki yıl önce ilk Surface Book tanıtıldığında en güçlü ve versatil laptopu üretmeyi hedefleyen Microsoft, yeni ürünüyle geleceğin laptopunu meydana çıkardığını iddia ediyor. İçerik yaratıcılarına oldukça vurgu yapan ve yeni ürünüyle destek veren Microsoft, oyuncuları ve iş insanlarını da unutmuyor.

Masaüstü bilgisayar, laptop ve tablet arasındaki bariyerleri kaldıran Surface Book 2, masaüstünün yüksek performansını, laptopların kullanım kolaylığını ve uzun pil ömrünü, tabletlerin ise yaratıcılığa desteğini alıyor ve ortaya geleceğin bilgisayarını çıkarıyor. Microsoft'un tam da bunu yapmak için çalıştığı cihazı Surface Book 2, Nvidia GeForce GTX 1050 ya da 1060 grafik birimlerine sahip olarak yüksek oyun ve üç boyutlu çalışma performansı sunuyor. Bunun yanında 8. Nesil Intel Core i7 işlemciler, gerekenden fazla işlem gücüyle bu canavarı besliyor.

Tanıtım sırasında Apple'a da giydirmeden durmayan Microsoft, yeni Surface Book 2'nin ilk Surface'a oranla iki kat, MacBook Pro'ya oranla ise yedi kat daha güçlü olduğunu belirtiyor. Tüm bu donanım özelliklerine rağmen çok şaşırtıcı bir şekilde cihazın 17 saatlik video oynatma kapasiteli bir pile sahip olduğu da bilgiler arasında. Cihazı, taşınabilir yapan en önemli etkene, ağırlığa gelecek olursak yine güzel bir şaşkınlık yaşıyoruz ve cihazın 13 inçlik versiyonunun sadece 1,5 kg olması bizleri mutlu ediyor. Daha büyük olan 15 inçlik versiyon ise 1,9 kg geliyor. Bu ağırlıklar cihazların yapıldıkları materyalleri ve içerdikleri donanımları hesaba kattığımızda gerçekten başarılı görünüyor.

Dünyanın en ince ve hafif 8. Nesil Intel Core i7 taşıyan bilgisayarı olan Surface Book 2, firmanın profesyonelleri hedefleyen Surface Studio tabletinden de esinlenmeler taşıyor. Surface Dial, tasarımcılar için çizimlerde inanılmaz kolaylık sağlıyor ve üretkenliği arttırıyor.

Çalışmak kadar oyun oynamayı da iyi yapan Surface Book 2, Windows Karma Gerçeklik cihazlarına tam uyumlulukla çalışıyor. Cihazın kendi ekranı 1080p'de 60 fps ile oyun oynamayı mümkün kılarken dışarıdan bağlanacak Windows Mixed Reality destekli bir cihaz ile sanal gerçeklik ortamında 90 fps ile eğlenmeniz Surface Book 2 ile mümkün.

Eski Surface Book'u dikkate alarak yapacağımız değerlendirme sonucu cihazın fiyatının hiç de uygun olmasını beklemiyoruz. Bunun yanında Microsoft'un laf attığı cihazın MacBook Pro olduğunu da hesaba katarsak en az onun kadar pahalı bir ürün olacağı kesin. Henüz fiyatları açıklanmayan ve ülkemize gelmesine çok düşük ihtimal verdiğimiz cihazlar 16 Kasım'da satışa çıkacak.