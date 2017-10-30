Microsoft ve Alphabet'in 2017 3. çeyreği kazançları, bulut ve yapay zekanın uzun vadeli stratejik yapı taşları olduğunu gösterdi.

Yapay zeka ve bulut teknolojisi geleceğin şekillenmesinde en önemli başlıklardan ikisi. Microsoft ve Alphabet de (Google diyebiliriz) bu iki başlığın sadece gelirlerini artıran katalizörler olarak değil uzun vadeli stratejik hamleler olduğunu düşünüyor. Öyleki, Alphabet'in 3. çeyrekteki 27.8 milyar dolarlık gelirinin, Pixel akıllı telefon ve donanım ürünlerinden, bulut sisteminden ve depolama ürünlerine kadar her şeyi bir araya getiren "Diğer Gelirler" segmenti yıllık bazda %24 büyüyerek toplam gelirin %12'lik kısmını oluşturdu. Bu rakam Alphabet için 3.4 milyar dolar anlamına geliyor. Microsoft içinse durum çok farklı değil; şirket, Akıllı Bulut segmentinden% 28'lik bir gelir elde etti. Microsoft'un bu sistemdeki geliri geçen yıla nazaran %12 artış gösterdi ve toplam gelirin 6.9 milyar dolarını kapsadı. (Toplam gelir 24,5 milyar dolar.)

İki şirket de bu alanlara yönelik yatırımlarının devam edeceğini ve gelecekte daha büyük bir yer kapmak istediklerini belirtiyorlar. Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin, hybrid bulut özelliklerini ((uygulamalar, altyapı, veri ve AI) geliştirmeye odaklandığını söyledi. İçerisinde Azure'u da barındıran Microsoft'un Akıllı Bulut segmentinin geliri de yukarıda belirttiğimiz gibi %12-13 civarında arttı. Ayrıca Azure geliri %90 civarında bir yükseliş gösterdi. Alphabet CFO'su Ruth Porat, Google'ın bulut platformunun Alphabet'teki en hızlı büyüyen işletmelerden birisi olduğunu belirken, işletmenin şirketin ilerlemesine yönelik önemli bir stratejik odak noktası olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Ses asistanları ve görsel arama teknolojisi stratejik hedeflerin özünü oluşturuyor. Örneğin, Pixel 2'de kullanılan Google Lens teknolojisiyle telefon kamerası ayrı bir kimliğe bürünüyor. Google Lens, telefon kamerasını yapay zeka ile birleştiren bir sistem olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Microsoft'un ses asistanı Cortana, şirket için hem Apple'ın Siri'sine rakip olması anlamında hem de teknolojik bir eşik olması noktasında bir odak görevi görüyor.

Microsoft ve Alphabet, bulut sisteminde yaptığı yeniliklerle Amazon'a da büyük bir rakip olacaklar. Zira geçen çeyreğin lideri Amazon, küresel çapta bulut pazarının % 34'ünü oluşturuyor. Bu rakam, Amazon'un Google %5 Microsoft'un ise %11 önünde olduğu anlamına geliyor. Zira, Amazon'un ses asistanı olan Alexa 25 bin sesli uygulamaya sahip olarak Google (378) ve Cortana'ya (65) büyük fark atmış konumda bulunuyor. Şüphesiz iki şirketin de diğer şirketlerin de yapay zeka piyasasına ağırlık vermeleri çok normal. Çünkü küresel yapay zeka pazarının 2025 yılına kadar %57 oranında büyümesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz, Google ve Microsoft doğru yolda mı?