Yapılan anlaşma sonrasında Microsoft'un Cortana'sı ve Amazon'un Alexa'sı birbirleriyle iletişime geçebilecek.

İki büyük dijital asistandan sorumlu Alexa ve Cortana'nın şirletleri, Alexa ya da Cortana destekli cihazların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için takım halinde çalışacaklarını açıkladı. Yapılan bu sürpriz açıklama, henüz bu sabah gerçekleşti.

Windows 10 PC'ye sahipseniz, Amazon'un desteklediği cihazlarda (örneğin Echo), Alexa'ya erişim sağlayabilmek için sesiniz ile komut vermeniz yeterli olacak. Bu destek daha sonra Android ve iOS'daki Cortana uygulamalarıyla da genişletilecek. Echo hoparlörleri de yakın zamanda Cortana'ya erişebilecek. Üstelik tüm bunların 2017'nin sonuna varmadan önce gerçekleşeceğii düşünülüyor.

Bu daha çok, Alexa veya Cortana'ya sahip bir cihaz ile iletişime geçerek, bir diğerini açmaya, kapamaya ve bir şeyler yapmasını sağlamaya yarayacak. Yani, "Hey Alexa, Cortana'yı aç" diyebileceksiniz.

New York Times, bu işbirliğin Amazon CEO'su Jeff Bezos tarafından Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ile başlatılmasının yaklaşık olarak bir sene öncesine dayandığını vurguluyor. Samsung'un Bixby Asistanı ve Apple'ın Siri'si birbirleriyle müthiş bir rekabet içindeyken bu iki şirketin ortak hareket etmesinin nasıl faydaları olacağını ise yakın zamanda göreceğiz. Ayrıca sağlanan ittifak, güçlü rakiplerine karşı güzel bir avantaj sağlayabilir.