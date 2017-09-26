Microsoft, bulut hizmetlerini geliştirmek için Birleşik Devletler'den İspanya'ya uzanan 4000 kilometrelik fiber optik kablo çekti.

Facebook, Microsoft ve bir telekomünikasyon şirketi olan Telxius tarafından Birleşik Devletler’in Virginia sahilinden İspanya’nın Bilbao kıyılarına kadar uzanan dev deniz altı bağlantı kablosunun kurulumu başarı ile tamamlandı. 4 bin kilometre uzunluğundaki dev kablo okyanus yüzeyinin yaklaşık 520 metre altından geçiyor ve saniyede 160 terabit veri akışını mümkün kılıyor. Bir başka deyişle saniyede 71 milyon HD kalitede video akışı sorunsuz olarak yapılabilecek. (Evet, GTA V çok hızlı indirilebilir.) Projenin üç ortağı da Marea adı verilen çalışmanın maliyeti hakkında bilgi vermiyor.

Tesadüftür ki bu hafta, 25 Eylül 1956’da atlantik okyanusunu ilk geçen kablo olan Transatlantik No. 1’in kuruluşunun yıl dönümü. Tesadüf diyoruz çünkü Marea projesi tahmin edilenden iki yıl erken tamamlandı. Marea, Microsoft’un küresel bulut hizmetini ve özelliklerini arttırmayı amaçlıyor.

Marea’nın 2018 yılının başlarında faaliyete geçmesi planlanıyor. Kablo, bölgedeki balıkçılık ve gemi trafiğini olumsuz etkilememek için kıyıda karanın altına gömülmüş durumda. Standart bahçe hortumundan bir buçuk kat kadar daha kalın olan Marea, sekiz çift fiber optik kablodan oluşuyor ve çift katmanlı bakır ile korunuyor. Kablonun en dışında ise su geçirmez sert plastik bir katman bulunuyor.

Microsoft, kablonun açık tasarımlı olarak üretildiğini, gelecekte kullanılacak teknolojilere uyum sağlayacak şekilde geliştirilebileceğini söyledi. Ayrıca şirket, Marea’nın kurulumunun başarı ile tamamlanmasının ardından bulut alt yapısının kapasitesini genişleten Azure Availability Zones’u duyurdu.