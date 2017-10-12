Microsoft ve Facebook'un ortamı sanal gerçekliğe aktaran teknolojisi, 95'te yayınlanan Microsoft Bob işletim sistemini andırıyor.

Kısa süre önce Facebook ve Microsoft’un bir sonraki büyük sanal gerçeklik atılımı ile ilgili çalışmalarını gördük. Burada dikkat çeken bir şey var: Yeni teknolojiler, Microsoft’un 1995’te çıkardığı efsane işletim sistemine çok benziyor.

Microsoft Bob, döneminin en önemli işletim sistemlerinden birisiydi. Son derece basit bir olgu üzerine kurulan işletim sistemi, masaüstünüzü herkesin algılayabileceği bir görünümde sunuyordu. Yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi bir ev görünümünde olan masaüstü sayesinde not almak için not defterine tıklayabilir, tarihi kontrol etmek için duvar takvimine gidebilirsiniz.

Windows 95’in çıkmasının ardından popülaritesini kaybeden Microsoft Bob, günümüzün uygulamalarına ışık tutuyor. O zamanlar Microsoft müdürü olan Melinda French(şu anda Bill Gates’le evlenerek Melinda Gates olmuştur) Microsoft Bob’la ilgili düşüncelerini yakın tarihli bir LinkedIn yayınında açıkladı.

“Microsoft Bob’la ilgili en büyük düşüncemiz, masaüstünü herkesin anlayabileceği bir şeye dönüştürmekti: Bir yazı yazmak için evdeki kaleme ve kağıda, tarihi kontrol etmek için duvardaki takvime tıkladığınız” diyen Melinda Gates, günümüzde VR ve AR teknolojisi ile yeniden gündeme oturan Microsoft Bob’un fikrini bu şekilde ortaya koydu.

Microsoft’un artırılmış gerçeklik özellikleriyle donatılmış Microsoft Mixed Reality Cliff House projesi, insanların gelecekte evlerini kullanarak iletişim kuracağını gösteriyor.

Anlayacağınız Bill ile Melinda Gates’in evliliğinde büyük rol oynayan Microsoft Bob, geleceğin teknolojisi için sağlam bir fikir yuvası olacak.