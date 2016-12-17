Microsoft ve Harman Kardon'dan Tasarım ve Ses Harikası Akıllı Kişisel Asistan

Microsoft'un Cortana'sı ve Harman Kardon'un üstün ses teknolojilerinin birleşiminden oluşan akıllı kişisel asistan önümüzdeki yıl tanıtılacak.

Yapay zekaya sahip sesli asistanlar konusunda Cortana ile birlikte en iyi sesli asistanlardan birinin sahibi olan Microsoft, akıllı sesli asistanı Cortana'yı günlük hayatımıza bir cihaz olarak taşımaya hazırlanıyor. Daha önce tanıtılan Amazon Echo ve Google Home gibi akıllı kişisel asistanlara rakip olacak Microsoft'un yeni asistanı, özellikle ses özelliğiyle rakiplerinin önüne geçecek.

Samsung ve Microsoft'un ortak olduğu Harman Kardon şirketi ve Microsoft iş biriğiyle geliştirilecek olan sesli akıllı asistanı, aynı zamanda yüksek ses kalitesiyle bir hoparlör olarak da kullanılabilecek. Aslında diğer akıllı asistanlar da hoparlör olarak kullanılabiliyor ancak Microsoft, bu deneyimi en üst seviyeye taşımak istiyor.

Aynı zamanda şık bir tasarımla da karşımıza çıkacak gibi görünen akıllı asistanın tanıtılacağı tarih ise 2017 yılı olarak açıklanmış. Muhtemelen CES 2017'de tanıtılacak bu akıllı asistanın ilk videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.