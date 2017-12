Microsoft, Bing aramalarında konu ile ilgili Reddit aramalarının da çıkması için yapay zekayı kullanacak. Yazılım devi bu önemli gelişme için Reddit ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Everyday AI etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Reddit kurucu ortaklarından Alexis Ohanian, Microsoft ile yeni bir ortaklık kurduklarını açıkladı. Reddit ve Microsoft, arama sonuçlarına Reddit’i entegre etmek için yapay zekayı kullanacak. Ayrıca Reddit’in en önemli özelliklerinden olan Ask Me Anything (AMA-Bana herhangi bir şey sor) cevapları da arama sonuçlarında görünecek.

Microsoft, Bing Blog’da yayınladığı yazıda Reddit ile kurdukları ortaklık sonucunda gerçekleşecek entegrasyonun Bing için geliştirilen yapay zeka destekli yeni Akıllı Arama özelliğinin bir parçası olduğunu belirtti. Bu özellik, kullanıcıların Bing ile daha iyi etkileşime girmesini ve Bing’e sordukları karmaşık sorulara daha hızlı bir şekilde yanıt almalarını sağlayacak.

Peki Microsoft Reddit’i Bing’e nasıl entegre edecek? Herhangi bir genel konu hakkında arama gerçekleştirdiğinizde, Reddit’teki bu konu hakkındaki en iyi yanıtlar sayfanın üzerinde görüntülenecek. Böylece milyonlarca Reddit kullanıcısının konu ile ilgili yorumlarını ve düşüncelerini Bing yardımıyla kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Ayrıca AMA’lar da benzer şekilde Bing arama sonuçlarında sayfanın üstünde görüntülenecek.

Tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft yapay zekayı yalnızca Reddit için kullanmayacak. Bing’in artık çok daha akıllı olacağını söyleyebiliriz. Bing, aramalarınızda size en iyi sonuçları çıkarmak için yapay zekayı kullanacak ve bunun için geçmişte yapılan aramaları kullanacak. Ayrıca aradığınız görseli daha kolay bulmanız için yapay zeka görsellerdeki nesneleri de tanıyacak.

Ne yazık ki Microsoft Bing’in yeni özellikleri şu anda yalnızca Birleşik Devletler’de kullanılıyor. Fakat Microsoft’un açıklamasına göre Bing’in maharetleri ilerleyen dönemde dünyanın geri kalanında da kullanıma açılacak.